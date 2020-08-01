Tử vi Chủ Nhật ngày 2/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tiền bạc giảm sút, tuổi Thân công việc rực sáng

Theo tử vi 12 con giáp, công việc của Tý thăng tiến không ngừng, tiền bạc cũng đổ về liên tục. Công việc của bạn có nhiều chuyển biến tốt hơn thời gian trước. Những người tuổi Tý không còn sợ đồng nghiệp chơi xấu sau lưng. Bên cạnh đó còn thực hiện được kế hoạch ấp ủ bao lâu nay.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/8/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được những điều tốt xấu xảy ra với mình như thế nào để tìm cách đề phòng.

Theo tử vi mới nhất , Dần là con giáp bản lĩnh có thể đánh bay tiểu nhân hãm hại. Những dự án của bạn không được công nhận, ý tưởng bị cấp trên bác bỏ. Tuy nhiên bạn nên thận trọng về tiền tài, đừng cho ai vay mượn kẻo tiền mất tật mang, tinh thần xuống dốc.

Sửu có chuyện tình cảm vô cùng viên mãn. Bạn tìm được một nửa lý tưởng cho cuộc đời mình. Cả hai có thể tiến đến mối quan hệ lâu dài, cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Bạn nên dành thời gian này để tận hưởng mật ngọt của tình yêu. Chắc chắn tinh thần của bạn sẽ vô cùng thoải mái, công danh tiến tới không ngừng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/8/2020 của tuổi Mão

Mão dễ vướng vào họa thị phi, tiền bạc kiếm bao nhiêu cũng không đủ tiêu. Bạn thẳng thắn nên bị nhiều người không yêu mến, thậm chí còn bị xa lánh. Những người tuổi Mão nên sống đúng với bản chất của mình, chăm chỉ làm việc để không bị cấp trên khiển trách. Lời khuyên cho bạn nên làm tốt việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/8/2020 của tuổi Thìn

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/8/2020 của tuổi Thìn được cấp trên tin tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn được cấp trên tin tưởng, vì vậy hãy tận dụng cơ hội này để thực hiện những dự án riêng của mình. Bạn chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành tựu như bản thân mong muốn. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn cũng không mấy vui vẻ, không tìm được người hiểu mình thật lòng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/8/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ có vận trình giảm sút, sức khỏe cũng không được như ý. Vận tiền bạc của bạn gặp nhiều trục trặc, cho vay mượn nhưng không ai trả. Điều này khiến tinh thần của bạn giảm sút rõ rệt, ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng đau đầu, đau bao tử…

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/8/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, công việc của Ngọ khá suôn sẻ, tiền bạc đổ về như nước. Bạn không còn sợ bất cứ tiểu nhân hay ai ngáng đường thăng tiến. Vì bạn có đủ bản lĩnh thực hiện được những điều bản thân mong muốn mà không còn nhút nhát như trước đây.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/8/2020 của tuổi Mùi

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/8/2020 của tuổi Mùi đón nhiều niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

Mùi nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều niềm vui đến với mình. Bạn nên tự tin để không bị ai xem thường. Trong ngày, Mùi nên chú trọng đến vấn đề sức khỏe kẻo bệnh tật ảnh hưởng đến công việc, không thể thăng tiến được.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/8/2020 của tuổi Thân

Thân có vận trình khá thuận lợi, tiền tình đều viên mãn. Công việc của bạn có nhiều điểm sáng, cơ hội thăng tiến đổ về liên tục đỡ không kịp. Bạn nên chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình trong ngày. Làm gì cũng nên thận trọng, đừng để tiểu nhân tìm thấy khuyết điểm hãm hại bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/8/2020 của tuổi Dậu

Bạn nên thận trọng trong việc kinh doanh buôn bán. Làm việc gì cũng phải hết sức chú ý, đi đường cũng cần cẩn thận xe cộ kẻo gặp nạn. Lời khuyên cho Dậu đừng nghe lời hay tin tưởng người khác kẻo ảnh hưởng đến vận trình của mình. Ai khuyên đầu tư cũng nên xem xét, suy tính kỹ một chút để không bị mắc bẫy của họ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/8/2020 của tuổi Tuất

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/8/2020 của tuổi Tuất lương thiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuất là con giáp lương thiện được nhiều người yêu mến. Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá cao năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui, khởi sắc hơn thời gian trước. Bạn bắt đầu tìm hiểu một người nên cuộc sống có nhiều thú vị hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/8/2020 của tuổi Hợi

Hợi cẩn thận chuyện tiền bạc đừng tiêu quá hoang phí, hay cho mượn kẻo tiền mất tật mang. Trong ngày nên chú trọng đến lời ăn tiếng nói, đừng khiến người khác chê cười. Đặc biệt là khi nói chuyện với cấp trên nên cẩn thận câu từ đừng để họ khó chịu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm