Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Tý trải qua những cảm xúc tiêu cực khi ai đó “trở mặt” với bạn. Lúc này không tốt cho việc kể lể hay tỏ ra đáng thương đâu, bạn nên dành chút thời gian cho riêng mình để tĩnh tâm, nhìn nhận lại sự việc để hiểu tình hình mình đang vướng phải, tìm ra giải pháp phù hợp nhất có thể.

Thiên Tài mang tới tiền bạc để con giáp tuổi Tý giải tỏa được những vấn đề tâm lý. Ngày mà may mắn mỉm cười với khi các vì sao thắp sáng, giúp bạn được quan tâm, được khích lệ và được hỗ trợ để có thể hoàn thành những mục tiêu của mình. Thế nên đừng bỏ lỡ thời gian vàng này nhé.

Ngày 24/4/2022, việc biết lắng nghe sẽ giúp tuổi Sửu tránh được rắc rối trong ngày Thương Quan xuất hiện. Đây là ngày mà bạn nên giữ im lặng và tập trung lắng nghe, nếu muốn thu thập được những thông tin cần thiết cho mục tiêu của mình.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại, trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Tuổi Dần

Cuộc sống của tuổi Dần có chút xáo trộn về những thay đổi trong ngày hôm nay. Thực ra vì sự nóng tính của bạn mà nhiều việc gần hoàn thành cũng có nguy cơ đổ bể, nếu bạn biết kiểm soát tốt cảm xúc thì mới mong mọi việc được êm xuôi trong ngày này.

Thiên Ấn mang lại năng lượng tích cực để con giáp tuổi Dần xử lý được nhiều vấn đề quan trọng trong ngày hôm nay. Nhất là ai làm về ngành liên quan tới dịch vụ sẽ dễ đạt được thành tích xuất sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ khả năng sáng tạo mà tuổi Mão đang sở hữu cùng sự nâng đỡ của Chính Ấn mọi thứ đều có thể xảy ra, dưới bàn tay của bản mệnh. Dường như đây là ngày mà bạn dễ dàng để có thể cho mọi người thấy năng lực của mình, chỉ với sự khéo léo và cẩn thận, tinh tế . Vậy thì đây là cơ hội để bạn thể hiện rồi đấy.

Mối quan hệ gia đình của bản mệnh hôm nay không được khả quan. Vợ chồng bạn liên tiếp chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng. Hai người hãy hạ cái tôi của mình xuống thì mới đi đến được sự thống nhất.

Tuổi Thìn

Hôm nay có Tam Hợp dự báo tuổi Thìn đang cảm thấy mình may mắn hơn bao giờ hết, sau những việc xảy ra hôm nay. Có vẻ như bạn từng mất niềm tin vào chính bản thân, sau đó bạn nhận ra rằng mình không hoàn toàn tệ như vậy. Chính điều này khiến bạn dần củng cố những cảm xúc tích cực của mình.

Hôm nay là một ngày may mắn của tuổi Thìn, bởi vì bạn sẽ có được những phần thưởng, những món quà tặng ở bất cứ nơi đâu bạn đi. Thế nên hãy đừng phí thời gian ở nhà nhé, hãy ra ngoài và khám phá những bất ngờ dành cho bạn.

Tuổi Tỵ

Một số kế hoạch của tuổi Tỵ có thể bị phá vỡ trong ngày hôm nay, bao gồm cả kế hoạch đi chơi. Thay vì nổi giận hay bực tức cả một ngày thì bạn nên tìm giải pháp, phương án thay thế phù hợp là được ngay mà.

Ngũ hành xung khắc cho thấy chịu áp lực quá thường xuyên nên khiến bạn trở nên xấu tính hơn đấy. Về mặt sức khỏe, nên giảm căng thẳng để bản thân thư giãn và làm việc hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Kiếp Tài nhắc nhở lúc này kể cả tuổi Ngọ có bất cứ điều gì quan trọng muốn nói, hãy tạm thời gác chúng lại ngày hôm nay đã. Bạn cần có thời gian để tìm hiểu thông tin thật kỹ lưỡng trước khi nói ra điều mình muốn. Để người khác mất lòng là không nên.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể có nhiều “vệ tinh” vây quanh. Song, hương vị ngọt ngào của tình yêu có thể lấn át lý trí và khiến bạn lựa chọn sai đối tượng. Vì vậy, thời gian này, vẫn nên quan sát thêm một thời gian nữa để xác định tình cảm của đối phương dành cho mình.

Tuổi Mùi

Những căng thẳng sẽ nảy sinh ngày hôm nay dưới sức ảnh hưởng của Thương Quan, nhưng điều may mắn là tuổi Mùi hoàn toàn có thể kiểm soát được chúng nếu biết giữ bình tĩnh cho mình. Thực tế là có những việc bạn buộc phải chấp nhận, thay vì cố gắng né tránh hay tìm cách bào chữa đấy.

Vận trình tình cảm của bản mệnh hôm nay khá thuận lợi, người độc thân có thể tìm được tình yêu mới thông qua các ứng dụng hẹn hò. Với những ai đã có đôi, đây là lúc để hai bạn có thể làm mới chuyện tình cảm bằng những trải nghiệm hẹn hò thú vị.

Tuổi Thân

Tình yêu mang đến những cảm xúc ngọt ngào, lãng mạn cho người tuổi Thân trong ngày có Tam Hợp nâng đỡ, ngày hôm nay sẽ là cơ hội để bạn đón nhận những rung động đẹp đẽ ấy. Đừng để lỡ bất cứ phút giây nào trong cuộc sống, hoặc vì bất cứ lý do nào mà quên việc tận hưởng tình yêu ngọt ngào nhé.

Ngũ hành tương sinh mang tới tin vui liên quan tới sức khỏe, nhất là người mới ốm dậy sẽ nhanh hồi phục hơn. Những ai mệt mỏi thì lúc này được nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng sau một tuần đầy căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mối quan hệ của con giáp tuổi Dậu với mọi người xung quanh lúc này khá hài hòa, vui vẻ. Nếu có thời gian, các thành viên gia đình nên tụ họp, ăn uống và nghỉ ngơi cùng nhau sau một tuần bận rộn và mệt mỏi.

Người tuổi Dậu hôm nay có được những quyết định sáng suốt liên quan tới tiền bạc khi có Chính Tài nâng đỡ. Thậm chí, có người thân còn ngỏ ý muốn hỗ trợ bạn, giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Tuổi Tuất

Tam Hội xuất hiện hứa hẹn ngày hôm nay mang đến cho tuổi Tuất một món quà thật tuyệt vời từ mọi người xung quanh, từ thế giới tốt đẹp. Vậy thì hãy đón nhận khoảng thời gian ý nghĩa này và tận hưởng chúng một cách trọn vẹn nhất có thể, đừng phung phí nhé.

Thực Thần ghé thăm cho thấy đây là ngày cuối tuần để con giáp tuổi Tuất dành cho bản thân mình để ưu chăm sóc “khu vườn” tâm hồn của mình cách thật cẩn thận, chu đáo. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ nhổ tất cả các cỏ dại đi, để khu vườn ấy được đẹp mắt và xanh sạch nhất có thể.

Tuổi Hợi

Hôm nay tuổi Hợi cảm thấy bất an vô cùng, làm việc gì cũng không thể nào tập trung vì có cảm giác ai đó đang rình rập để làm hại bạn. Nếu bạn đủ hiểu rằng thời gian lo lắng đang là thời gian lãng phí thì bạn đã có thể bỏ qua những lời bàn tán, lời xì xào về mình để ưu tiên hơn cho nhiệm vụ mình cần làm.

Vận trình tình cảm của bản mệnh trong thời gian này khá thuận lợi. Các quyết định tìm hiểu, hẹn hò ai đó được bạn lựa chọn một cách sáng suốt, thậm chí bạn mở lòng với ai nghĩa là có cơ hội thành đôi với họ trong thời gian ngắn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.