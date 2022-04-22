Mây đen phủ lối, giông bão kéo về, 5 ngày đầu tháng 5, 3 con giáp đụng độ toàn xui xẻo, Thần Tài quay lưng, bốc đồng là nhận trái đắng ngay

Tâm linh - Tử vi 22/04/2022 22:50

5 ngày đầu tháng 5, 3 con giáp xui xẻo đụng độ toàn vận rủi, Thần Tài quay lưng, bốc đồng là nhận trái đắng ngay.

Tuổi Tý

5 ngày đầu tháng 5, Tý là một trong những cái tên được nhắc đến trong số con giáp xui xẻo. Do bị hung tinh xung chiếu, người cầm tinh Chuột có thể phải chịu nhiều nỗi truân chuyên vất vả, chẳng được thảnh thơi.

Về đường tình cảm, đôi bên dễ xảy ra rạn nứt vì đủ chuyện lớn nhỏ. Những trận cãi vã cứ kéo dài không ngớt. Bạn cần phải bình tĩnh hơn trong xử lí tình huống, tránh nóng nảy mà mọi chuyện tan vỡ.

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5 ngày đầu tháng 5, Tý là một trong những cái tên được nhắc đến trong số con giáp xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ cũng là con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong 5 ngày đầu tháng 5. Con giáp xui xẻo bị họa phá tài rình rập. Do đó, bản mệnh hãy cân nhắc thật cẩn thận để không tự gây rắc rối cho bản thân.

 

Bên cạnh đó, bạn cũng cần tỉnh táo và sáng suốt khi nghe lời khuyên của người khác, đừng cả nể, cả tin quá đáng mà quyết định sai lầm, cuối cùng tiền bạc vất vả lắm mới kiếm được nay tan thành mây khói.

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Tuổi Ngọ cũng là con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong 5 ngày đầu tháng 5 - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

5 ngày đầu tháng 5, người tuổi Sửu khó được thảnh thơi vì bị hung tinh cản trở. Công danh sự nghiệp ở thời điểm này khá chững, không có dấu hiệu phát triển, một vài dự định bạn đặt nhiều kỳ vọng nhưng khó có thể trở thành hiện thực.

Ngoài ra, điềm báo còn cho thấy có tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt khiến bạn bị nghi ngờ, phủ nhận. 

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5 ngày đầu tháng 5, người tuổi Sửu khó được thảnh thơi vì bị hung tinh cản trở - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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