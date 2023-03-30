Tử vi 7 ngày tới (31/3 - 6/4), top 3 con giáp VƯỢNG VẬN tài lộc, may mắn thăng hoa, niềm vui xuất hiện dồn dập

Tâm linh - Tử vi 30/03/2023 17:56

Tử vi học có nói, trong 7 ngày tới, 3 con giáp dưới đây bất ngờ nằm trong danh sách điểm danh của thần tài.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu gặp nhiều thứ rắc rối hơn trong công việc hoặc nhiều khó khăn sẽ đến trong cuộc sống. Công việc tuy tiến triển tốt, tiền kiếm được nhưng lại khó tiết kiệm. Vì thế, để hạn chế tối đa việc thất thoát tiền bạc, tốt nhất Sửu nên rõ ràng về chi tiêu.

Tử vi cho thấy, trong 7 ngày tới được coi là thời gian tốt nhất trong năm của người tuổi Sửu. Đây sẽ là cơ hội vàng để  giáp này lội ngược dòng, thu hái được những thành công đáng kể. Sau bao ngày trồng cây, con giáp này cũng được "hái quả". Do bản tính siêng năng, chăm chỉ, người tuổi Hợi không cảm nhận được vận may đang từng ngày tới gần mình, phải khi thay đổi thực sự lớn, họ mới nhận ra.

Tử vi 7 ngày tới (31/3 - 6/4), top 3 con giáp VƯỢNG VẬN tài lộc, may mắn thăng hoa, niềm vui xuất hiện dồn dập - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi mách rằng, trong 7 ngày tới, người tuổi Tỵ sẽ được thần tài và thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Do đó, đường công danh sự nghiệp cực kỳ vượng phát, công việc phát triển thuận lợi, thu nhập vì thế mà cũng ngày một tăng lên. Không chỉ vậy, con đường sự nghiệp của tuổi Tỵ sẽ được cải thiện, có bước đột phá mới. Vận trình của người tuổi Tỵ sẽ khởi sắc hơn nhờ có nhiều cơ hội mới mở ra, quan trọng là bản mệnh có biết nắm bắt thời cơ hay không.

Đây là thời điểm mà những người làm ăn có thể kiếm được một khoản thu kha khá trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, đầu tư một thu lời mười, tiền vào như nước. Còn đối với những người làm công ăn lương, công việc sẽ có bước đột phá chẳng hạn như thăng chức, tăng lương, tăng thưởng. Không chỉ tài chính nở rộ mà tình cảm của người tuổi Tỵ cũng thăng hoa, nở rộ, đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh kết hôn.

Tử vi 7 ngày tới (31/3 - 6/4), top 3 con giáp VƯỢNG VẬN tài lộc, may mắn thăng hoa, niềm vui xuất hiện dồn dập - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 12 con giáp, con Dê đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Người tuổi Mùi sống rất thật thà, tốt bụng, sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ người khác. Trong cuộc sống, tuổi Mùi là người ưa sự chủ động, không thích ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Con giáp này có lối sống rất thực tế, không bao giờ mơ mộng, ảo tưởng hão huyền. 

Đây là con giáp phần lớn sẽ vươn đến thành công và làm giàu bằng chính đôi bàn tay của mình, họ quan niệm số phận cuộc đời, sướng khổ đều do bản thân mình mà ra. Đặc biệt trong 7 ngày tới, người tuổi Mùi sẽ được cát tinh soi chiếu, vận may thay đổi từng ngày. Đặc biệt, con giáp này còn được quý nhân từ phương xa mang lại cơ hội làm giàu. Sự nỗ lực, cố gắng trong thời gian qua sẽ được đền đáp trong những tháng cuối năm này.

Tử vi 7 ngày tới (31/3 - 6/4), top 3 con giáp VƯỢNG VẬN tài lộc, may mắn thăng hoa, niềm vui xuất hiện dồn dập - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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