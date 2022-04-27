Tử vi 7 ngày tới (28/4 - 2/5), Đại Cát Đại Lợi, 3 con giáp này may mắn được ban cho điềm lành nên 'trở mình' thành tỷ phú, tài lộc nở rộ, tài chính hanh thông, hầu bao rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 27/04/2022 12:48

Theo dự đoán tử vi 7 ngày tới (28/4 - 2/5), nhờ hưởng điềm lành mà 3 con giáp này có cơ hội giàu lên trông thấy, thu nhập tăng cao, thu lời bạt ngàn, danh lợi song toàn, đắc tài đắc lộc, công danh sự nghiệp thăng hoa, vận trình lên hương, cuộc sống khởi sắc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp may mắn nhất trong 7 ngày tới (28/4 - 2/5), bản mệnh sẽ gặp được nhiều thành công là vì bạn tự xác định được đích đến chính xác cho mình và cố gắng hết sức vì điều đó. Lại thêm việc bạn biết cách lập kế hoạch cho công việc nên làm việc gì cũng tuần tự từng bước, dù công việc có nhiều đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối.

Theo tử vi 12 con giáp, chuyện hợp tác làm ăn của người tuổi Sửu tiến triển thuận lợi, nhờ vậy mà túi tiền cũng trở nên rủng rỉnh hơn. Đây là thời điểm mà người làm ăn kinh doanh nên nhanh chóng kí kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với khách hàng, đối tác. Người làm công ăn lương cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc.

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Người tuổi Sửu là con giáp may mắn nhất trong 7 ngày tới (28/4 - 2/5) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người sinh tuổi Tuất có tính cách khiêm tốn, điềm đạm và kiên trì. Họ có thể giải quyết mọi việc một cách đầy lý trí cho dù khó khăn đến bao nhiêu. Trong 7 ngày tới (28/4 - 2/5), tuổi Tuất sẽ có cuộc sống tựa như hoa nở trong mùa xuân.

Tử vi 7 ngày tới (28/4 - 2/5) tiết lộ, không chỉ sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc lên cao, mà con giáp may mắn này còn có thể gặp nhiều may mắn trên mọi nẻo đường. Kể từ giờ trở đi, tuổi Tuất sẽ có thu nhập tăng, kiếm được tiền của, có thể sắm nhà lầu xe hơi trong tầm tay.

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Trong 7 ngày tới (28/4 - 2/5), tuổi Tuất sẽ có cuộc sống tựa như hoa nở trong mùa xuân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ sinh ra đã có tính cách vui vẻ và luôn thích tự do sáng tạo. Nhờ đó, bản mệnh thường gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ, họ biết nhìn xa trông rộng và đi đầu xu hướng. Trong công việc, tuổi Ngọ không ngừng nỗ lực, tìm kiếm cơ hội để thành công.

Theo tử vi 7 ngày tới (28/4 - 2/5), những người tuổi Ngọ sẽ thành công, nếu không trở thành đại gia thì cũng là người được nhiều người kính trọng ngưỡng mộ, sự nghiệp và đời sống tinh thần viên mãn không ngờ. Trong giai đoạn này, cuộc sống tuổi Ngọ sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Từ sự nghiệp, tài vận đều khởi sắc, có những người tuổi Ngọ còn được quý nhân giúp đỡ. Kể từ đây, tình tiền thăng hoa.

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Theo tử vi 7 ngày tới (28/4 - 2/5), những người tuổi Ngọ sẽ thành công, nếu không trở thành đại gia thì cũng là người được nhiều người kính trọng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày 28/4 đến ngày 4/5, VẠN PHÚC KIM AN, 3 con giáp này sự nghiệp khởi sắc, công danh lên hương, cuộc sống đủ đầy, của cải đề huề, tài chính phủ phê, may mắn vẫy chào

Từ ngày 28/4 đến ngày 4/5, VẠN PHÚC KIM AN, 3 con giáp này sự nghiệp khởi sắc, công danh lên hương, cuộc sống đủ đầy, của cải đề huề, tài chính phủ phê, may mắn vẫy chào

Tử vi 12 con giáp cho hay, đường công danh sự nghiệp của 3 con giáp may mắn này hanh thông đến bất ngờ, đường quan lộ rộng mở, tài chính lên hương, vạn sự khởi sắc từ ngày 28/4 đến ngày 4/5.

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