Tử vi 7 ngày tới (1/8 - 7/8), Phật bà Quan Âm trợ vận, 3 con giáp từ bùn lầy trỗi dậy thành đại gia, đón mưa tài lộc đổ xuống, kiếm tiền nhiều vô kể, trở thành tỉ phú trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 01/08/2022 05:20

Thời gian 7 ngày tới, 3 con giáp may mắn này sẽ gặt hái nhiều may mắn, tha hồ hưởng giàu sang, đón vận may lớn, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Mùi

Đây là giai đoạn hoàng kim mà tuổi Mùi cần phải lưu ý để nắm bắt cơ hội tốt. 7 ngày tới, mỗi một ngày tuổi Mùi đều có cơ hội xây dựng sự nghiệp thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào. Người tuổi Mùi vốn rất may mắn, nên nếu biết tận dụng cơ hội thì sẽ giàu có không ai sánh bằng.

Tài vận của tuổi này thực sự bùng nổ vào khoảng thời gian 7 ngày tới. Đó là lúc mà cả thu nhập chính, thu nhập phụ cùng gia tăng. Bản mệnh đừng ngần ngại thử sức với những ý tưởng mới mẻ, bởi Thần Tài đang ở bên nên chẳng có điều gì ngăn được tiền tài chảy về túi của con giáp này.

Những người tuổi Mùi được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Chính vì thế, cuộc sống của họ có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt vào những tháng cuối năm thì lại thăng hoa bất ngờ.

Tử vi 7 ngày tới (1/8 - 7/8), Phật bà Quan Âm trợ vận, 3 con giáp từ bùn lầy trỗi dậy thành đại gia, đón mưa tài lộc đổ xuống, kiếm tiền nhiều vô kể, trở thành tỉ phú trong nháy mắt - Ảnh 1
7 ngày tới, mỗi một ngày tuổi Mùi đều có cơ hội xây dựng sự nghiệp thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

7 ngày tới, tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón những điều mới mẻ. Công việc tuổi Ngọ khá thuận lợi, suôn sẻ, những khó khăn từ tuần trước đều được giải quyết ổn thỏa. Từ giờ đến cuối năm tình và tiền đều có khởi sắc đáng mong chờ.

Thời gian này cho thấy khả năng để phát tài của con giáp tuổi Ngọ khá lớn, đừng để cơ hội vụt qua tay mới giật mình hối tiếc. Từ giữa tuần trở đi tài vận của người tuổi Ngọ mới bắt đầu khởi sắc, con giáp này sẽ thấy được điều đó một cách rõ ràng, càng về cuối tuần thì vận trình càng thêm rực rỡ.

Tuổi Ngọ sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến, từ giai đoạn này trở đi những người tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn.

Tử vi 7 ngày tới (1/8 - 7/8), Phật bà Quan Âm trợ vận, 3 con giáp từ bùn lầy trỗi dậy thành đại gia, đón mưa tài lộc đổ xuống, kiếm tiền nhiều vô kể, trở thành tỉ phú trong nháy mắt - Ảnh 2
 Từ giai đoạn này trở đi những người tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 7 ngày tới, may mắn sẽ còn đến với người tuổi Tỵ hơn nữa giúp cuộc sống của con giáp này khởi sắc. Những khó khăn trước đây cũng được giải quyết ổn thỏa. Người tuổi Tỵ vốn bản tính hiền lành, chăm chỉ, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

Đa phần những người tuổi Tỵ  sẽ có công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận. Đặc biệt, trong 7 ngày này, tuổi Tỵ sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, ngoài ra còn có quý nhân xuất hiện, giúp cuộc sống con giáp này thăng hoa viên mãn thành công hơn người.

Do được trời Phật phù hộ, sự nghiệp của người tuổi Tỵ thăng tiến, tài lộ rộng mở, làm đâu thắng đó. Người tuổi Tỵ chỉ cần cố gắng hơn nữa chắn chắn sẽ sớm có được cuộc sống giàu sang, sung túc.

Tử vi 7 ngày tới (1/8 - 7/8), Phật bà Quan Âm trợ vận, 3 con giáp từ bùn lầy trỗi dậy thành đại gia, đón mưa tài lộc đổ xuống, kiếm tiền nhiều vô kể, trở thành tỉ phú trong nháy mắt - Ảnh 3
 Trong 7 ngày này, tuổi Tỵ sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, ngoài ra còn có quý nhân xuất hiện, giúp cuộc sống con giáp này thăng hoa viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, thứ 2 ngày 1/8/2022, thần tài báo mộng trong mơ, 3 con giáp không lo thiếu tiền, vàng bạc chật két, tài lộc phất lên từng giờ, ngồi không cũng giàu nứt vách, hưởng trọn lộc trời

Qua đêm nay, thứ 2 ngày 1/8/2022, thần tài báo mộng trong mơ, 3 con giáp không lo thiếu tiền, vàng bạc chật két, tài lộc phất lên từng giờ, ngồi không cũng giàu nứt vách, hưởng trọn lộc trời

Tử vi dự báo, qua đêm nay, 3 con giáp này sẽ có thu nhập ngày càng tăng, muốn khổ cũng khó, ngồi không cũng giàu nứt vách, hưởng trọn lộc trời.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 7 ngày tới tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 1 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng