Tử vi 6 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp tha hồ hưởng phúc, tài khoản tự động tăng số, tiền bạc rủng rỉnh tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 26/05/2023 13:51

Nhờ có quý nhân phù trợ nên trong 6 tháng tới cuối năm 2023, 3 con giáp này công danh sự nghiệp đều thăng hoa, cuộc đời bước sang trang mới.

Tuổi Thân

Tử vi cho biết, trong 6 tháng tới cuối năm 2023, nhờ sự che chở của cát tinh, đường tài vận của con giáp tuổi Thân có những khởi sắc rõ rệt khiến bao người ao ước. Đặc biệt, đối với những người đang làm nghề kinh doanh thì cơ hội làm ăn vẫn vô cùng phát đạt kiếm thêm nhiều nguồn hàng mới.

Công sức của bạn bỏ ra cuối cùng cũng được thu hoạch xứng đáng. Lời khuyên cho người tuổi Thân hãy cố gắng nắm bắt cơ hội trước mắt, phát huy hết nội lực của mình để không lỡ cơ may trong tay giúp bạn thay đổi vận mệnh.

Tử vi 6 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp tha hồ hưởng phúc, tài khoản tự động tăng số, tiền bạc rủng rỉnh tiêu xài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi trong 6 tháng tới cuối năm 2023, những người tuổi Tỵ vừa gặp Thần Tài lại vừa được ông Tơ, bà Nguyên ban duyên. Trong thời gian này, phần lớn những người tuổi Tỵ sẽ có cơ đội tìm kiếm được một nửa mong đợi từ lâu.

Với những người tuổi Tỵ làm nghề kinh doanh hay làm công ăn lương, con giáp này cũng sẽ liên tục đón hỷ sự, tài khoản nhảy số liên tục. Đặc biệt, người làm kinh doanh nếu nắm chắc thời cơ, tận dụng lợi thế sẵn có thì đường tài vận cực kỳ viên mãn bởi công việc buôn bán phát đạt, tài lộc sẽ có sự tăng tiến.

Tử vi 6 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp tha hồ hưởng phúc, tài khoản tự động tăng số, tiền bạc rủng rỉnh tiêu xài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong 6 tháng tới cuối năm 2023, những người tuổi Thân sẽ đạt được những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Trên con đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần sẽ có phần thuận lợi hơn hẳn trước đó. Cũng bởi bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đã định và cố gắng không ngừng nghỉ để giành lấy điều đó.

Với những tuổi Dần làm công ăn lương sẽ được cấp trên tín nhiệm, giao nhiều trọng trách của tập thể, từ đó tìm được cơ hội thăng quan tiến chức. Thời gian này chính là cơ hội để Dần vừa thử thách nhưng đồng thời bản mệnh luôn sẵn sàng đón nhận để thể hiện khả năng của bản thân, cơ hội thăng tiến không còn xa nữa.

Tử vi 6 tháng cuối năm 2023, 3 con giáp tha hồ hưởng phúc, tài khoản tự động tăng số, tiền bạc rủng rỉnh tiêu xài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đón tháng 4 âm lịch, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', có phúc có phần, giàu sang sung túc

Đón tháng 4 âm lịch, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', có phúc có phần, giàu sang sung túc

Theo tử vi, 3 con giáp có tính cách tốt nên được nhiều người yêu quý. Trong tháng 4 âm lịch, họ đón nhận nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối năm 2023 tử vi hôm nay tử vi ngày 23/5/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi cuối tháng 5 tử vi ngày mai con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 43 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 58 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 58 phút trước
Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả