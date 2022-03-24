Tử vi 6 ngày tới (25/3 - 30/3), Nhật Nguyệt hừng sáng, 3 con giáp này vô lo vô nghĩ, phú quý ngập tràn, nắm chắc vận may trong tay, làm giàu vô cùng dễ dàng

Trời sinh số mệnh của người tuổi Mão tương đối tốt. Trong 6 ngày tới (25/3 - 30/3), con giáp này có cát tinh chiếu cung tài lộc, không những liên tục gặp may mắn mà còn được thần Tài phù trợ. Vì vậy, tuổi Mão nắm chắc vận may trong tay, cuộc sống có thể vô lo vô nghĩ, phú quý ngập tràn.

Theo tử vi 6 ngày tới (25/3 - 30/3), tuổi Mão sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Nhờ có năng lực tốt, con giáp này có thể được chiếu cố trong công việc, đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng với tiền thưởng hậu hĩnh, có cơ hội thăng chức, tăng lương.

Những người tuổi Hợi là con giáp may mắn nhất trong 6 ngày tới (25/3 - 30/3) và vận may của bạn còn kéo dài sau ngày vía Thần Tài 10/1 âm lịch. Trong thời gian sắp tới, Hợi sẽ có nhiều cơ hội tốt trong công việc cũng như kiếm tiền, chỉ cần bạn tin tưởng vào bản thân, biết cách nắm bắt thì ắt sẽ kiếm được bội tiền, sự nghiệp có bước đột phá mới.

Tuổi Hợi được quý nhân chiếu cố nồng hậu trong 6 ngày tới (25/3 - 30/3) nên chỉ cần bạn không ngừng nỗ lực thì khó khăn thế nào bạn cũng có thể vượt qua được. Ngoài ra, Hợi hòa đồng, vui vẻ và sắp tới bạn có thể làm quen được với những người bạn mới, mở rộng mối quan hệ, tốt cho sự nghiệp của bạn.

Tuổi Hợi được quý nhân chiếu cố nồng hậu trong 6 ngày tới (25/3 - 30/3) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm.

Trong 6 ngày tới (25/3 - 30/3), tuổi Sửu Thần Tài che chở, đường tài lộc khởi sắc không ngừng, nhất là chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Có thể, những chú Trâu sẽ không thể tin được vào vận may của mình khi dường như bạn động vào đâu là tiền bạc sinh sôi nảy nở đến đó. Chẳng mấy khi vận may lớn đến thế, hãy mạnh dạn làm theo kế hoạch của mình đã đặt ra.

Trong 6 ngày tới (25/3 - 30/3), tuổi Sửu Thần Tài che chở, đường tài lộc khởi sắc không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.