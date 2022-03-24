Đúng 10 ngày tới, tìm thấy túi tiền Tài Thần bỏ quên, 3 con giáp này mở ra con đường làm giàu mới, vận mệnh thăng hoa, lộ trình tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 24/03/2022 13:10

Tử vi 10 ngày tới cho hay, nhờ có sự tương trợ của Thần Tài, 3 con giáp này làm 1 được 10, may mắn tràn trề, rủng rỉnh ngân khố, công thành danh toại, vạn sự hanh thông, an khang thịnh vượng, cát tường như ý, cầu được ước thấy.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính cách hấp dẫn, dễ chịu nên luôn thu hút được người xung quanh. Đúng 10 ngày tới, họ sẽ nắm trong tay nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, ăn nên làm ra khiến ai cũng bất ngờ.

Chỉ cần chăm chỉ và vận dụng đầu óc, tuổi Tỵ sẽ nắm chắc phần thắng trong tay, có thể đạt được những bước đột phá mới. Họ thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố. Và từ khi có con cái thì vận khí của họ sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Họ sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

tu vi 10 ngay toi 1
Đúng 10 ngày tới, họ sẽ nắm trong tay nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Là một trong 3 con giáp bùng nổ tài lộc vào đúng 10 ngày tới, vận khí của tuổi Mùi trong thời gian này rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ. Thời gian trước đó khó khăn thế nào không biết nhưng trong giai đoạn này, cuộc sống của bạn cũng đang dần khởi sắc từng chút một, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang chuyển biến tích cực.

Theo tử vi 10 ngày tới, tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội thăng thêm thu nhập, đối với những người làm công ăn lương thì có khả năng được thăng chức, tiền lương tăng gấp bội. Bạn sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được cũng dần dễ dàng hơn.

tu vi 10 ngay toi 2
Là một trong 3 con giáp bùng nổ tài lộc vào đúng 10 ngày tới, vận khí của tuổi Mùi trong thời gian này rất thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả trong thời gian qua. Đúng 10 ngày tới là thời kỳ hoàng kim của con giáp này khi được Thần tài và quý nhân phù trợ. 

Tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Không chỉ gặp may mắn trong công việc, con giáp này sẽ kiếm được những khoản lương thưởng lớn hoặc lợi nhuận khổng lồ từ các dự án kinh doanh, đầu tư. Theo đó, khởi đầu năm mới của người tuổi Mão vô cùng thuận lợi, vận may rực rỡ và cuộc sống thăng hoa, viên mãn.

tu vi 10 ngay toi 3
Đúng 10 ngày tới là thời kỳ hoàng kim của con giáp này khi được Thần tài và quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 33 ngày tới, SỰ NGHIỆP đơm hoa, CÔNG DANH kết trái, 3 con giáp này tài vận thăng hoa rực rỡ, thu nhập gia tăng, song hỷ lâm môn

Trong 33 ngày tới, SỰ NGHIỆP đơm hoa, CÔNG DANH kết trái, 3 con giáp này tài vận thăng hoa rực rỡ, thu nhập gia tăng, song hỷ lâm môn

Tử vi 33 ngày tới giáp dự đoán, 3 con giáp này công danh sự nghiệp có nhiều bước tiến thuận lợi, tài chính leo thang, lộc lá nở rộ, thăng quan tiến chức.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 10 ngày tới tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi tháng 3

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót