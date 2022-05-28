Tử vi 5 ngày tới (29/5 - 2/6), bỏ lại vận xui, túi tiền đầy ắp, 3 con giáp 'rửa sạch hàm oan', khai thông tài lộc, sự nghiệp lên hương, tận hưởng vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 28/05/2022 18:49

Tử vi 5 ngày tới (29/5 - 2/6), 3 con giáp may mắn làm ăn dư dả, phúc khí đầy nhà. Bản mệnh sống trong giàu sang, sung sướng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 5 ngày tới gặp nhiều may mắn. Con giáp có được những bước tiến mới trong công việc, thuận lợi thay đổi cách nhìn của người khác đối với mình. Bản mệnh thêm những khoản thu nho nhỏ bên cạnh nguồn thu từ công việc chính. Trong thời điểm hiện tại, dù không đến mức phát tài bất ngờ nhưng vẫn con giáp có thể giải nguy trong lúc thiếu thốn, giảm bớt gánh nặng kinh tế. 

Hỏa khí vượng cảnh báo sức khỏe của con giáp ổn định. Bản mệnh rất biết quan tâm đến cơ thể của mình nên thường xuyên tập luyện để duy trì sự dẻo dai cho cơ thể.

Tử vi 5 ngày tới (29/5 - 2/6), bỏ lại vận xui, túi tiền đầy ắp, 3 con giáp 'rửa sạch hàm oan', khai thông tài lộc, sự nghiệp lên hương, tận hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Người tuổi Tuất trong 5 ngày tới gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 5 ngày tới, người tuổi Hợi vận trình lên hương, may mắn ùa vào nhà. Những mâu thuẫn, hiểu lầm về con giáp trong suốt thời gian qua đã được giải quyết. Bản mệnh như "rửa sạch hàm oan" và một lần nữa nhận được sự yếu quý của mọi người. Tình hình tài chính chuyển biến rực rỡ. Hợi mãn nguyện với những gì mình đang có và luôn phấn đấu hơn nữa cho tương lai. Trong nhiều trường hợp, con giáp có thể được quý nhân giúp đỡ nếu rơi vào nguy khốn.

Trong tình cảm, con giáp may mắn giữ vững được sự tích cực và luôn tin vào nửa kia. Tình yêu đôi lứa êm đẹp, bạn hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Tử vi 5 ngày tới (29/5 - 2/6), bỏ lại vận xui, túi tiền đầy ắp, 3 con giáp 'rửa sạch hàm oan', khai thông tài lộc, sự nghiệp lên hương, tận hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Trong 5 ngày tới, người tuổi Hợi vận trình lên hương, may mắn ùa vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận thế của người tuổi Tỵ tăng tiến, công việc dễ dàng trong 5 ngày tới. Công việc ổn, áp lực ít hơn, bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bản mệnh cần thêm thời gian để xác định hướng đi phù hợp với mình. Vì vậy, con giáp đừng nên thu mình trong ranh giới an toàn mà hãy vương lên thử sức ở những lĩnh vực mới. Tài lộc có nhiều điểm sáng, con giáp không cần quá bận tâm đến chi tiêu.

Nhân duyên tốt lên, bản mệnh và nửa kia có thể tiến cùng nhau rất xa trong tương lai nếu cả hai giữ gìn được sự chung thủy và trân trọng đối phương.

Tử vi 5 ngày tới (29/5 - 2/6), bỏ lại vận xui, túi tiền đầy ắp, 3 con giáp 'rửa sạch hàm oan', khai thông tài lộc, sự nghiệp lên hương, tận hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Vận thế của người tuổi Tỵ tăng tiến, công việc dễ dàng trong 5 ngày tớ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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