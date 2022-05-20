Tử vi 5 ngày tới (21/5 - 25/5), hưởng lộc trời ban, đón nhận muôn vàn hỷ sự, 3 con giáp may mắn liên miên, tiền của dư dả, giàu sang vượng phát hiếm ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 20/05/2022 11:44

Tử vi 5 ngày tới (21/5 - 25/5), 3 con giáp may mắn đón nhận tin vui, tài lộc phát đạt, có được nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới vận trình lên hương, tài lộc dư dả. Bản mệnh có thể kiếm được một khoản kha khá trong thời gian này. Đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu con giáp đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao. Còn nếu là người làm ăn kinh doanh sẽ thuận lợi thăng tiến, chạm đến đỉnh cao danh vọng.

Sức khỏe của con giáp không có thay đổi nhiều. Bản mệnh yêu quý bản thân nên luôn chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể. Tuy nhiên, con giáp cũng nên hạn chế thức khuya để tinh thần thêm minh mẫn.

con giap may man 1
Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới vận trình lên hương, tài lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 5 ngày tới có thể nhận được tin vui bất ngờ từ những chuyện tốt đã làm từ trước. Sự nhiệt tình của con giáp đã mang lại cơ hội mới trong công việc, cũng từ đây, cơ hội phát triển trong tương lai ngày càng rộng mở. Vấn đề tài chính của bản mệnh cũng được giải quyết. Tý tuy chưa thể gọi là đại gia giàu có nhưng vẫn có được cuộc sống sung túc, chi tiêu không cần bận tâm về giá.

Chuyện tình cảm của con giáp thăng tiến không ngừng. Bản mệnh và nửa kia yêu thương nhau hết mực, cùng nhau vượt qua khó khăn, giông bão. Trong trường hợp là người độc thân, Tý sẽ tìm được đối tượng phù hợp với mình sau bao ngày cô đơn.

con giap may man 2
Người tuổi Tý trong 5 ngày tới có thể nhận được tin vui bất ngờ từ những chuyện tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 5 ngày tới cả công việc và cuộc sống đều thăng tiến không ngừng. Nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, con giáp dễ dàng có được nhiều cơ hội làm ăn lớn. Hãy cố gắng hết sức mình bởi thời gian này chính là khởi đầu cho chuỗi ngày hy hoàng của bạn trên con đường công danh, sự nghiệp. Ngoài ra, Dậu còn có thể thu được một khoản lớn nhờ vào các trò chơi may rủi. Tuy nhiên, con giáp nên nhớ chỉ nên vui là chính thôi nhé.

Gia đạo êm ấm. Mâu thuẫn giữa các thành viên được giải quyết, tình cảm gia đình ngày càng khắng khít. Tổ ấm là chỗ dựa cũng là động lực cho con giáp may mắn này cố gắng mỗi ngày.

con giap may man 3
Người tuổi Dậu trong 5 ngày tới cả công việc và cuộc sống đều thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 21/5/2022, ánh sáng đã tắt nơi cuối con đường, 3 con giáp xui rủi trăm bề, làm ăn thất bát, tiền tài tiêu tan, dễ vướng vào thị phi, tranh chấp

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 21/5/2022, ánh sáng đã tắt nơi cuối con đường, 3 con giáp xui rủi trăm bề, làm ăn thất bát, tiền tài tiêu tan, dễ vướng vào thị phi, tranh chấp

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 21/5/2022, 3 con giáp xui xẻo công danh thất bại, tiền bạc thâm hụt. Bản mệnh bị tiểu nhân mưu hại hết lần này đến lần khác.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn tử vi 5 ngày tới Tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Video 1 giờ 20 phút trước
Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Video 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm