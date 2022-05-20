Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 21/5/2022, ánh sáng đã tắt nơi cuối con đường, 3 con giáp xui rủi trăm bề, làm ăn thất bát, tiền tài tiêu tan, dễ vướng vào thị phi, tranh chấp

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 21/5/2022, 3 con giáp xui xẻo công danh thất bại, tiền bạc thâm hụt. Bản mệnh bị tiểu nhân mưu hại hết lần này đến lần khác.

Tuổi Tý Người tuổi Tý trong thứ Bảy vận trình u tối, tiền của thụt lùi. Công việc của con giáp xuất hiện những trở ngại. Dù con giáp đã cố gắng nhưng vẫn không thể khôi phục lại như ban đầu. Bản mệnh sẽ phải dành nhiều thời gian để khắc phục hậu quả mình gây ra. Đường tình duyên của con giáp không được tốt. Người có đôi có thể sẽ xảy ra tranh cãi, bất đồng về những chuyện nhỏ nhặt. Những ai còn độc thân vẫn chưa tìm thấy được lương duyên.

Người tuổi Tý trong thứ Bảy vận trình u tối, tiền của thụt lùiẢnh minh họa: Internet Tuỗi Dần Trong ngày thứ Bảy người tuổi Dần gặp nhiều thị phi, làm gì cũng sai sót. Tiểu nhân đeo bám, giăng bẫy hãm hại, con giáp rơi vào hàng loạt chuyện rắc rối, thị phi. Bản mệnh được khuyên không nên vội vàng, hấp tấp mà khiến mọi việc càng thêm tệ. Tập trung vào công việc và cố gắng cải thiện mối quan hệ với người là điều cần nhất với con giáp trong thời điểm này. Về phương diện tình cảm, các cặp vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi bất cứ lúc nào. Những ai đang trong giai đoạn tìm hiểu thì hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa r quyết định tránh nhận lấy đau thương về sau.

Trong ngày thứ Bảy người tuổi Dần gặp nhiều thị phi, làm gì cũng sai sót - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Trong thứ Bảy, vận trình của người tuổi Thân có nhiều dấu hiệu không tốt. Bản mệnh dễ vướng phải những cuộc tranh luận gay gắt với những đồng nghiệp xung quanh, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tiến độ công việc của tập thể. Phương diện tài chính của con giáp cũng không mấy khả quan. Bản mệnh thua lỗ liên tục trong các phi vụ làm ăn mạo hiểm khiến tiền tài bị lâm nguy. Phương diện tình cảm của bạn cũng không được suôn sẻ cho lắm. Dường như còn nhiều vấn đề trong quá khứ khiến bạn do dự, lo sợ, không dám bước vào một mối quan hệ mới. Trong thứ Bảy, vận trình của người tuổi Thân có nhiều dấu hiệu không tốt - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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