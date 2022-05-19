Tử vi 17 ngày tới, Hung Tinh hùng mạnh, đè bẹp vận may, 3 con giáp làm ăn thất bại, tiền bạc tiêu tán, dễ vướng vào thị phi, nợ nần

Tâm linh - Tử vi 19/05/2022 23:25

Tử vi 17 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo làm ăn thất bại, tiền bạc tiêu tán. Bản mệnh cần cẩn thận lời ăn tiếng nói, hạn chế chi tiêu.

Tuổi Dần

Trong 17 ngày tới, người tuổi Dần không được may mắn, vận trình lao dốc không phanh. Con giáp không chỉ gặp một số trở ngại mà còn không có sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía đồng nghiệp nên phải một mình bôn ba, vừa làm vừa nghiên cứu tìm tòi thêm. Vận tiền tài của bạn cũng rơi xuống chạm đáy. Nếu không chú ý chi tiêu, bản mệnh sẽ lâm vào cảnh thiếu hụt, nợ nần.

Tuy nhiên con giáp này luôn có tinh thần mạnh mẽ, vững vàng trước hoàn cảnh khó khăn. Hãy tỏ rõ thái độ với đồng nghiệp để không bị lấn lướt trong thời gian tới, cũng đừng quên tận dụng các mối quan hệ thân tình để giảm bớt áp lực.

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Trong 17 ngày tới, người tuổi Dần không được may mắn, vận trình lao dốc không phanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình của người tuổi Thân không khả quan trong 17 ngày tới. Bản mệnh càng lo lắng thì càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Bản mệnh có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói. Thân cũng được khuyên nên cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo vướng nhiều thị phi.

Con giáp trong thời gian này có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

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Vận trình của người tuổi Thân không khả quan trong 17 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Con giáp không gặp may mắn trong cả công việc trong 7 ngày tới. Bạn hãy suy nghĩ để tìm ra đâu đang là vấn đề dẫn đến thua lỗ. Tiền của bản mệnh đang đến từ đâu và thất thoát ở đâu. Từ đó sẽ có thể giải pháp khắc phục phần thất thoát đó.

Tài chính thất thu, những phi vụ làm ăn thua lỗ có thể đẩy con giáp xui xẻo vào bước đường suy sụp. Con giáp rất dễ tin vào những lời đường mật và đưa ra nhiều quyết định sai lầm.

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Con giáp không gặp may mắn trong cả công việc trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mangt tính tham khỏa.

 

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