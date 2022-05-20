Tử vi thứ Bảy ngày 21/5/2022 của 12 con giáp: Thìn - Tỵ quý nhân nâng bước, vượng sắc tài lộc, Ngọ vướng nhiều thị phi, vận trình u ám

Người tuổi Tý có một ngày thứ Bảy không mấy suôn sẻ. Vận xui liên tiếp kéo tới, công việc của con giáp xuất hiện những trở ngại khó hiểu. Dù bản mệnh đã cố gắng nhưng khó lòng có thể giải quyết được một cách nhanh chóng như ý muốn. Có thể bản mệnh sẽ phải dành nhiều thời gian để khắc phục hậu quả mình gây ra.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 21/5/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Sửu trong thứ Bảy vận trình hanh thông, tiền tài dư dả. Con đường tài lộc của con giáp xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Cát Tinh phù hộ. Bên cạnh thu nhập chính ổn định, bản mệnh có thể phát tài nhờ vào các nghề tay trái của mình. Mọi công sức bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng nên con giáp hãy cố gắng hết mình nhé.

Đường tình duyên của con giáp không được tốt. Người có đôi có thể sẽ xảy ra tranh cãi, bất đồng về những chuyện nhỏ nhặt. Những ai còn độc thân vẫn chưa tìm thấy được lương duyên.

Trong tình cảm, bạn và nửa kia vô cùng hòa hợp. Cả hai thường tâm sự và cùng nhau tìm cách vượt qua khó khăn. Tình yêu của cả hai nhận được sự chúc phúc, ngưỡng mộ của nhiều người.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/5/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Bảy làm việc gì cũng phải rất cẩn thận. Con giáp có thể gặp một số chuyện rắc rối bởi tiểu nhân cố tình đặt điều hãm hại. Vì vậy, Dần đừng vội vàng, hấp tấp làm điều gì mà không lường trước kết quả. Tinh thần tích cực và luôn tập trung vào công việc là điều cần nhất với con giáp trong thời điểm này. Ngoài ra, Dần cũng nên giữ thái độ hòa đồng với mọi người để tránh thị phi.

Về phương diện tình cảm, các cặp vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi bất cứ lúc nào.Những ai đang trong giai đoạn tìm hiểu thì hãy suy nghĩ thật kỹ được khi đưa ra quyết định,

Tử vi thứ Bảy ngày 21/5/2022 của tuổi Mão

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão đang giậm chân tại chỗ. Các kế hoạch, dự định phải hoãn lại thêm một thời gian nữa bởi con giáp chưa tìm được hướng đi phù hợp với mình. Trong thời gian này, con giáp hãy tranh thủ nghỉ ngơi, sốc lại tinh thần đón nhận những điều sẽ đến trong tương lai gần.

Tình trạng sức khỏe dễ nảy sinh vấn đề bất ổn do bạn vẫn còn thường xuyên thức khuya, ăn uống không điều độ.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/5/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong ngày mới được quý nhân nâng bước, vận trình vụt sáng hơn sao. Việc tìm kiếm tài lộc không quá khó khăn với con giáp khi các công việc của bạn đều thuận buồm xuôi gió. Bạn sẽ được trao những cơ hội có tác động tích cực để phát triển sự nghiệp, gia tăng tiền tài. Hãy tận dụng chúng thật tốt, bởi không phải lúc nào thời cơ cũng bày ra sẵn.

Chuyện tình cảm được coi là tạm ổn. Các mối quan hệ duy trì ở mức hài hòa. Vợ chồng dù có bận rộn tới đâu nhưng vẫn dành thời gian cho nhau.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/5/2022 của tuổi Tỵ

Vào thứ Bảy, người tuổi Tỵ được Thực Thần ghé thăm, vận trình tài lộc trở nên sáng rõ. Đối với những người kinh doanh, làm nghề tự do, đây là cơ hội hiếm có để bạn kiếm tiền về đầy tay đó. Còn với người làm công ăn lương, bản mệnh được cấp trên tin tưởng, cất nhắc lên những vị trí cao hơn. Lương thưởng được nhân lên nhiều lần, từ đây, Tỵ không lo chuyện chi tiêu, mua sắm.

Chuyện tình cảm của con giáp không có gì đáng ngại. Bản mệnh độc thân nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với người bạn cho là xứng đáng. Những người đã lập gia đình có nhiều cơ hội để hoá giải hiểu lầm, mâu thuẫn trước đó.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/5/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có nguy cơ phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đó lại là những người bạn bè thân thiết. Sự thẳng thắn cộng với thái độ gay gắt trong lời nói có thể khiến người xung quanh bị tổn thương, phá hoại giao tình hiện tại. Con giáp này nên từ tốn, đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác.

Vận trình tình cảm còn khá ảm đạm. Con giáp vẫn chưa tìm lại được niềm tin vào tình yêu vì những tổn thương, đổ vỡ trong quá khứ.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/5/2022 của tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi đạt được bước tiến mới. Không cần tốn nhiều thời gian để con giáp hoàn thành xong xuôi mọi kế hoạch trước đó. Bạn được cấp trên khen ngợi hết lời nhờ những biểu hiện xuất sắc trong quá trình làm việc. Tài lộc của Mùi cũng vì thế mà trở nên thuận lợi. Con giáp có được cuộc sống vui vẻ, thoải mái không bận tâm đến việc chi tiêu.

Tình cảm của bạn và nửa kia dù trải qua nhiều giông bão thì cảm xúc của hai người vẫn được vẹn nguyên và mặn nồng như thuở ban đầu.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/5/2022 của tuổi Thân

Vận trình của người tuổi Thân trong thứ Bảy không được sáng sủa lắm. Bản mệnh dễ vướng phải những cuộc tranh luận gay gắt với những đồng nghiệp xung quanh, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tiến độ công việc của tập thể. Con giáp dù bảo vệ quan điểm của mình nhưng cũng chú ý ngôn hành để tránh chuyện bé xé ra to.

Phương diện tình cảm của bạn cũng không được suôn sẻ cho lắm. Dường như còn nhiều vấn đề trong quá khứ khiến bạn do dự, lo sợ, không dám bước vào một mối quan hệ mới.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/5/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tin tức tốt đẹp về tài lộc hoặc nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong thứ Bảy. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn.

Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ bởi nó có thể mang về cho bạn nguồn lợi vô cùng to lớn.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/5/2022 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất đón nhận nhiều hỷ sự trong thứ Bảy. Con giáp cầu toàn, không chấp nhận bất cứ sai sót nào trong quá trình làm việc. Bạn muốn nhận được đánh giá cao từ cấp trên cũng như thay đổi cách nhìn nhận của mọi người về mình.Được Thực Thần nâng đỡ, bản mệnh có tài vận tăng tiến mạnh mẽ, tiền bạc tiêu xài không cần phải căn ke quá mức.

Chuyện tình cảm lứa đôi ngập tràn hạnh phúc. Con giáp nhận được tình yêu chân thành và sự quan tâm ân cần từ một nửa yêu thương.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/5/2022 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác. Bạn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang về cho tập thể những thành tích tốt nhất nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận. Nhưng cũng đừng vì thế mà quá bi quan, tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt công việc của mình là điều tốt nhất mà bạn nên làm.

Phương diện sức khỏe của không được tốt, con giáp này nên quan tâm tới cơ thể của mình nhiều hơn tránh tình trạng bản thân trở nên mệt mỏi.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.