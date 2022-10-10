Tử vi 4 ngày tới (11/10 - 14/10), 3 con giáp trúng số độc đắc tiền tỷ, tiền của ngập tràn, muốn gì cũng có, sự nghiệp hanh thông, Thần Tài ưu ái cho hưởng nhiều may mắn

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 11:05

Tử vi 4 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc chạm đỉnh vinh quang.

Tuổi Thân

Theo sách tướng số tử vi đúng 4 ngày tới cho biết người tuổi Thân hãy nên tập trung nhiều hơn vào công việc. Những khó khăn và trở ngại khiến bạn mệt mỏi trong thời gian trước sẽ dần dần được tháo gỡ. Đây chính là lúc mà con giáp này thu về những thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Con đường sự nghiệp trên đà phát triển, tiền đồ sáng lạn vô cùng.

Về phương diện tài lộc, thu nhập của con giáp này khá ổn định, có thể dư ra một khoản tiền lớn. Nếu đã nảy sinh ra kế hoạch từ trước, bạn có thể sử dụng số tiền đó để đầu tư, mượn cát khí để khởi phát, thu về lợi nhuận lớn hơn. Chưa kể, với sự giúp đỡ của quý nhân số tiền mà Thân có thể mang về là vô cùng lớn, qua đó giúp cuộc sống của bạn thêm phần dư dả muốn gì cũng có. 

con giap 1
Theo sách tướng số tử vi đúng 4 ngày tới cho biết người tuổi Thân hãy nên tập trung nhiều hơn vào công việc. Những khó khăn và trở ngại khiến bạn mệt mỏi trong thời gian trước sẽ dần dần được tháo gỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi dự đoán trong 4 ngày tới người tuổi Hợi hãy chuẩn bị sẵn sàng để thể hiện và khẳng định năng lực của trong môi trường làm việc mới, chỉ cần làm việc chăm chỉ và nỗ lực trong mọi nhiệm vụ được giao, cơ hội thăng quan tiến chức là không hề nhỏ.

Đặc biệt trong thời gian này thu nhập của con giáp may mắn này tăng nhanh chóng khiến bản mệnh cũng không khỏi bất ngờ. Các dự án kinh doanh đầu tư của Hợi đều sinh lời một cách đều đặn, không gặp nhiều khó khăn cản trở. Một số người còn gặp vận may trúng số tiền tỷ, cuộc sống ngày càng ổn định hướng tới hạnh phúc ấm no. 

Tuy nhiên, đường tình duyên của con giáp này có chút trục trặc nhỏ khi các cặp đôi nảy sinh chút hiểu lầm, chỉ cần giải thích cặn kẽ và nói chuyện thẳng thắn với nhau là mọi khúc mắc trước đó đều biến mất hoàn toàn. 

con giap 2
Đặc biệt trong thời gian này thu nhập của con giáp may mắn này tăng nhanh chóng khiến bản mệnh cũng không khỏi bất ngờ. Các dự án kinh doanh đầu tư của Hợi đều sinh lời một cách đều đặn, không gặp nhiều khó khăn cản trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu trung thực, cần cù chịu khó, chỉ phải cái là hơi cố chấp, không nhanh nhạy, thế nhưng tử vi 4 ngày tới cho biết Sửu sẽ có vận thế vô cùng thuận lợi. 

Cụ thể, Sửu có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Từ đây cuộc đời của con giáp này sẽ bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Sửu sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn, đồng thời kéo theo cuộc sống của bản mệnh bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, giúp họ có thể tận hưởng sự dư dả và thành công.

con giap 3
Cụ thể, Sửu có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Từ đây cuộc đời của con giáp này sẽ bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc vào 11h trưa mai (11/10/2022), Thần May Mắn mách nhỏ, 3 con giáp từng bước thăng tiến trong sự nghiệp, cuộc sống phất lên giàu sang, tài lộc vượng phát làm đâu cũng ra tiền

Trúng số độc đắc vào 11h trưa mai (11/10/2022), Thần May Mắn mách nhỏ, 3 con giáp từng bước thăng tiến trong sự nghiệp, cuộc sống phất lên giàu sang, tài lộc vượng phát làm đâu cũng ra tiền

Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (11/10/2022) cho biết có tới 3 con giáp may mắn được Quý Nhân nâng đỡ, tài lộc dồi dào, trúng số dễ như chơi, sự nghiệp có bước đột phá, vận trình hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi 12 con giáp tử vi 4 ngày tới tử vi ngày mới tử vi tháng 10 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 9 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 9 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà