Đặc biệt trong thời gian này thu nhập của con giáp may mắn này tăng nhanh chóng khiến bản mệnh cũng không khỏi bất ngờ. Các dự án kinh doanh đầu tư của Hợi đều sinh lời một cách đều đặn, không gặp nhiều khó khăn cản trở. Một số người còn gặp vận may trúng số tiền tỷ, cuộc sống ngày càng ổn định hướng tới hạnh phúc ấm no.

Tuy nhiên, đường tình duyên của con giáp này có chút trục trặc nhỏ khi các cặp đôi nảy sinh chút hiểu lầm, chỉ cần giải thích cặn kẽ và nói chuyện thẳng thắn với nhau là mọi khúc mắc trước đó đều biến mất hoàn toàn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trung thực, cần cù chịu khó, chỉ phải cái là hơi cố chấp, không nhanh nhạy, thế nhưng tử vi 4 ngày tới cho biết Sửu sẽ có vận thế vô cùng thuận lợi.

Cụ thể, Sửu có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Từ đây cuộc đời của con giáp này sẽ bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Sửu sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn, đồng thời kéo theo cuộc sống của bản mệnh bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, giúp họ có thể tận hưởng sự dư dả và thành công.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!