Tử vi 4 ngày cuối tuần (21/7 - 24/7), thần đồng tiên tri đoán định, 3 con giáp 'làm chơi ăn thiệt', dễ dàng phát tài, tiền bạc dư dả, vận phúc thăng hoa, đón nhận nhiều tin hỷ bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 11:40

Tử vi 4 ngày cuối tuần (21/7 - 24/7), 3 con giáp may mắn dễ dàng phát tài, phúc khí thăng hoa, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 4 ngày tới thời vận đổi thay, cát lộc hanh thông. Công việc vẫn tiến triển tốt là vì làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian và không để ai phải phàn nàn về bất cứ điều gì cả.

Tình yêu đôi lứa viên mãn, hanh thông. Có được hạnh phúc nhưng cũng phải trải qua không ít nỗi buồn, bản mệnh trân trọng những gì đang có và luôn cố gắng làm mọi thứ cho nửa kia.

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Người tuổi Sửu trong 4 ngày tới thời vận đổi thay, cát lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 4 ngày cuối tuần vận trình lên hương, cát lộc dư dả. Nhờ Thần tài giúp sức, con giáp gia tăng thu nhập bằng nghề phụ, có thể một động lực thực tế nào đó khiến bạn muốn hành động ngay lập tức, không để sự trì hoãn khiến bạn mất hứng. Nếu lúc này tiền về chưa nhiều thì bạn cũng cứ từ từ mà tích lũy nhé.

Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình, có thể nói, gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Vì thế, nếu có khúc mắc trong lòng, bạn hãy thoải mái tâm sự với mọi người nhé.

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Người tuổi Tuất trong 4 ngày cuối tuần vận trình lên hương, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 4 ngày cuối tuần cát lộc dư dả, muốn gì được nấy. Con giáp may mắn này chăm chỉ làm việc trong thời gian vừa qua và nhận được một phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Ngoài ra, con giáp còn gặp may kh liên tục thắng lớn trong các trò chơi may rủi. Hãy tận dụng thời gian này để phất lên phát tài nhưng con giáp phải thật tỉnh táo và cẩn trọng nhé.

Bản mệnh có nửa kia đầy tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mình. Vì vậy, tuổi Mão không nên giữ những điều khó chịu trong lòng mà nên giải tỏa để cảm thấy thoải mái hơn.

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Người tuổi Ngọ trong 4 ngày cuối tuần cát lộc dư dả, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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