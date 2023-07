Tử vi 4 ngày cuối tuần (21/7 - 24/7), thần đồng tiên tri đoán định, 3 con giáp 'làm chơi ăn thiệt', dễ dàng phát tài, tiền bạc dư dả, vận phúc thăng hoa, đón nhận nhiều tin hỷ bất ngờ

Người tuổi Tuất trong 4 ngày cuối tuần vận trình lên hương, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 4 ngày cuối tuần cát lộc dư dả, muốn gì được nấy. Con giáp may mắn này chăm chỉ làm việc trong thời gian vừa qua và nhận được một phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Ngoài ra, con giáp còn gặp may kh liên tục thắng lớn trong các trò chơi may rủi. Hãy tận dụng thời gian này để phất lên phát tài nhưng con giáp phải thật tỉnh táo và cẩn trọng nhé.

Bản mệnh có nửa kia đầy tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mình. Vì vậy, tuổi Mão không nên giữ những điều khó chịu trong lòng mà nên giải tỏa để cảm thấy thoải mái hơn.

Người tuổi Ngọ trong 4 ngày cuối tuần cát lộc dư dả, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.