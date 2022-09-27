Tử vi 4 ngày cuối cùng của tháng 9, 3 con giáp 'nhờ lộc quý nhân' ẵm trọn số tiền khủng, mua biệt thự, sắm xe hơi, số dư tài khoản ngân hàng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 05:48

Đây là những con giáp được hưởng lộc từ quý nhân nên vận mệnh khởi sắc bất ngờ trong 4 ngày tới.

Tuổi Dần

Dần sống tình cảm, biết yêu thương và giúp đỡ người khác hết mình. Nhờ vậy bạn được quý nhân nâng đỡ, phù hộ trở thành con người giàu có, thành công. Trong công việc, bạn không phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn. Có thể nói vận mệnh của bạn trong 4 ngày cuối cùng của tháng 9 chỉ cần ngồi không đếm tiền.

Dần không phải lao tâm khổ tứ vì những điều nhỏ nhặt như thời gian trước. Nhờ sự mạnh mẽ và kiên cường, Dần có thể gánh vác hết những khó khăn mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác.

Trong các mối quan hệ, Dần có hơi lạnh lùng nhưng lại là người chân thành và có trái tim ấm áp nhất. Bạn ít khi nói ra nhưng luôn âm thầm ra tay giúp đỡ người gặp hoạn nạn. Vì ăn ở hiền lành nên cuộc sống của Dần ngày càng vượng phát, bạn có thể sắm nhà, tậu xe đắt tiền từ khi tuổi đời còn trẻ.

Tử vi 4 ngày cuối cùng của tháng 9, 3 con giáp 'nhờ lộc quý nhân' ẵm trọn số tiền khủng, mua biệt thự, sắm xe hơi, số dư tài khoản ngân hàng tăng vùn vụt - Ảnh 1
Dần ngày càng vượng phát, bạn có thể sắm nhà, tậu xe đắt tiền từ khi tuổi đời còn trẻ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Thời gian sắp tới Dậu nhận được nhiều tin vui, trúng số độc đắc, đổi đời chỉ trong một đêm. Người kinh doanh sẽ nhận được nhiều tài lộc trời ban, buôn may bán đắt, giàu có hơn người.

Còn người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến. Tuy công việc có nhiều hơn nhưng đây là cơ hội tốt để bạn chứng tỏ khả năng của bản thân. Trong 4 ngày cuối cùng của tháng 9, bạn có của ăn của để, dư dả mua nhà, sắm xe hơi, hưởng thụ cuộc sống giàu sang hơn người.

Tuổi Thân

Vận thế của người tuổi Thân trong 4 ngày cuối cùng của tháng 9 rất tốt. Mọi phiền phức thời gian trước đây đều được giải quyết, sự nghiệp do có quý nhân giúp đỡ nên tiến triển thuận lợi, do đó thu nhập tăng lên không ngừng.

4 ngày cuối cùng của tháng 9, sự nghiệp của người tuổi Thân có bước đột phá mới, cơ hội được thăng chức là rất lớn. Ngoài ra công việc của con giáp này cũng may mắn, suôn sẻ.

Công việc thuận lợi mang lại nguồn thu nhập không những ổn định mà còn tăng lên rất nhiều so với thời gian trước đây. Túi tiền của người tuổi Thân luôn căng phồng, con giáp này không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Từ khóa:   con giáp tuổi dậu tuổi thân

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