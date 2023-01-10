Tử vi 3 ngày tới (11-13/1), 3 con giáp nhận nhiều phúc lành, tiền tài nườm nượp, giàu cực to

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 04:50

Đúng 3 ngày tới (11-13/1), những con giáp này sẽ đổi vận rực rỡ, tài lộc tự tìm đến tận cửa.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi thông minh, có ý chí hơn người. Họ sống hiền lành, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nhờ sự tốt bụng, lương thiện mà tuổi Mùi thường được mọi người yêu quý. Họ cũng luôn có quý nhân ở bên cạnh sẵn sàng giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp, gia tăng tài sản.

Tuổi Mùi cho rằng "lửa thử vàng, gian nan thử sức", trắc trở trong cuộc sống sẽ đem lại cho họ những kinh nghiệm quý báu, không gì sánh bằng. Nhờ những kinh nghiệp đó, họ sẽ gây dựng được sự nghiệp thành công rực rỡ hơn, hoàn hảo hơn.

Tử vi nói rằng tuổi Mùi là một trong những con giáp 3 ngày tới được hưởng phúc phần, may mắn. Với tính cách chịu thương chịu khó, tài vận của con giáp này trong thời gian này sẽ phát triển tốt, sự nghiệp vững chắc, gia đình cũng được "thơm lây".

Tử vi 3 ngày tới (11-13/1), 3 con giáp nhận nhiều phúc lành, tiền tài nườm nượp, giàu cực to - Ảnh 1
Tử vi nói rằng tuổi Mùi là một trong những con giáp 3 ngày tới được hưởng phúc phần, may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn nhìn cuộc sống bằng lăng kính tích cực. Con giáp này không nản chí mà luôn hướng về phía trước, tự tìm cách làm giàu.

Sự chăm chỉ của tuổi Dậu sẽ được đền đáp xứng đáng. Bước sang 3 ngày tới, con giáp này có thể tìm được cơ hội để phát triển, sự nghiệp ngày một rực rỡ hơn, tài chính ổn định giúp gia đình họ sung túc, ấm no, không lo chuyện cơm áo gạo tiền.

 

Vận may của tuổi Dậu cũng được lan tỏa đến những người thân xung quanh. Tử vi dự báo tuổi Dậu sẽ bước sang thời gian này với tâm thế thoải mái, tài lộc hanh thông, gia đạo bình an.

Tử vi 3 ngày tới (11-13/1), 3 con giáp nhận nhiều phúc lành, tiền tài nườm nượp, giàu cực to - Ảnh 2
Bước sang 3 ngày tới, con giáp tuổi Dậu có thể tìm được cơ hội để phát triển, sự nghiệp ngày một rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Không phải người tuổi Mão nào cũng mang mệnh phú quý từ khi sinh ra. Họ có thể tự tay tạo dựng sự nghiệp, kiếm nhiều tiền của, đạt địa vị vững chắc trong xã hội khiến nhiều người nể phục.

Tuổi Mão sống tình cảm, thương người và luôn thấu hiểu người khác. Khi người thân, bạn bè gặp khó khăn, tuổi Mão luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chính nhờ sự tốt bụng, không tính toán thiệt hơn đó, tuổi Mão luôn có quý nhân phù trợ bên cạnh, giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn.

Tuổi Mão không chỉ tạo dựng của cải cho mình, họ còn đem đến may mắn, phúc phần cho người thân xung quanh. Bước sang 3 ngày tới, tuổi Mão có thể gặp nhiều may mắn, làm gì cũng thuận lợi, gia đạo hưng thịnh, vận may sẽ đến, tài lộc dồi dào.

Tử vi 3 ngày tới (11-13/1), 3 con giáp nhận nhiều phúc lành, tiền tài nườm nượp, giàu cực to - Ảnh 3
Bước sang 3 ngày tới, tuổi Mão có thể gặp nhiều may mắn, làm gì cũng thuận lợi, gia đạo hưng thịnh. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 3 ngày đầu tuần (9-11/1), 3 con giáp nhận ngay 'quà khủng', số sướng ngất ngây, vận trình hanh thông sở hữu nhiều của cải

Đúng 3 ngày đầu tuần (9-11/1), 3 con giáp nhận ngay 'quà khủng', số sướng ngất ngây, vận trình hanh thông sở hữu nhiều của cải

Phát tài phát lộc, đếm tiền sái tay, sung sướng như tiên chính là phúc phần trời ban cho 3 con giáp này trong 3 ngày đầu tuần.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 ngày tới tử vi ngày 10/1 tử vi ngày 11/1 tử vi ngày 12/1

TIN MỚI NHẤT

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 26 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 37 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 41 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 1 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông