Tử vi 3 ngày liên tiếp (13, 14 và 15/7/2024), 3 con giáp rót lộc vào nhà, cá Chép hóa Rồng, cải vận ngoạn mục, tiền bạc phủ phê không ngừng

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Được sao may mắn chiếu mệnh, bạn sẽ có con đường tài lộc tiến triển vô cùng tốt đẹp. Tuổi Mão có nguồn thu nhập ổn định giúp bản mệnh an tâm phát triển theo những hướng khác, có thể tự do thoải mái làm điều mình muốn. Người tuổi Mão vốn nhanh nhẹn, mưu trí nên sớm bắt kịp với thời cuộc, chỉ cần có cơ hội bạn sẽ biết nắm bắt đúng lúc.

Đây chính là thời điểm nở rộ về con đường sự nghiệp, làm giàu của người tuổi Mão. Nếu kinh doanh, người tuổi Mão dễ gặp quý nhân hỗ trợ, đồng hành. Vì thế họ dễ có được thành công, “đánh đâu thắng đấy” trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, người tuổi Mão cần phòng trường hợp tiểu nhân. Bạn nên tham khảo những kinh nghiệm kinh doanh từ người thân, bạn bè… và luôn cẩn trọng để không xảy ra sai lầm không đáng có. Hơn nữa, giai đoạn này bạn nên cân nhắc về việc cho người khác vay tiền để tránh mâu thuẫn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.