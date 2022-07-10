Tử vi 3 ngày đầu tuần (11/7 - 13/7), nhà tiên tri mù hé lộ, 3 con giáp hưởng phúc trời ban, xua tan xui xẻo, tài lộc đầy nhà, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 19:09

Tử vi 3 ngày đầu tuần (11/7 - 13/7), 3 con giáp may mắn hưởng phúc trời ban, xua tan xui xẻo, muốn gì được nấy.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 3 ngày tới vận trình hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ. Con giáp có cơ hội khẳng định bản thân với tài năng sẵn có của mình, mở ra con đường thăng quan tiến chức sắp tới. Bạn có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới. Nhiều cơ hội làm giàu đáng tới, bản mệnh đừng bỏ lỡ nhé.

Mối quan hệ trong gia đình càng thêm gắn kết. Người chưa kết hôn nên giữ khoảng cách với những người khiến mình cảm thấy không vui, đừng ép bản thân làm điều không muốn. 

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Người tuổi Tỵ trong 3 ngày tới vận trình hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong thời gian tới vận trình trở nên thuận lợi. Nếu là người kinh doanh, con giáp làm ăn thuận lợi, thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ. Nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh sẽ được cấp trên tin tưởng giao cho những vị trí quan trọng. Nhìn chung, vận trình sắp tới của con giáp không có gì đáng ngại.

Con giáp có cơ hội để bạn quan tâm đến những thành viên khác trong gia đình, kéo gần khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình.

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Người tuổi Tuất trong thời gian tới vận trình trở nên thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 3 ngày cuối đón nhận nhiều tin vui. Công việc của con giáp may mắn này hứa hẹn sẽ mang về cho bạn những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Con giáp đang có những bước tiến mới vô cùng khả quan trong khoảng thời gian này nên hãy cố gắng phát huy mọi ưu điểm của bản thân và phất lên giàu có.

Vận trình tình cảm an vui. Con giáp đã lập gia đình sẽ có một ngày trọn vẹn bên cạnh những người thân yêu của mình. Vợ chồng rất tâm đầu ý hợp, thậm chí con giáp này chưa nói ra mà đối phương đã đoán được ý.

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Người tuổi Dậu trong 3 ngày cuối đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 11/7/2022, 3 con giáp may mắn sự nghiệp hanh thông, tiền vàng đầy túi. làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng.

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