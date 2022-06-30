Tử vi 3 ngày đầu tháng 7 (1/7 - 3/7), cát tinh ghé thăm, gặp nhiều may mắn, 3 con giáp làm ăn khá khẩm, phúc lộc dư dả, tiền bạc đầy nhà, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 30/06/2022 18:11

Tử vi 3 ngày đầu tháng 7 (1/7 - 3/7), 3 con giáp may mắn phúc lộc dư dả, tiền bạc đầy nhà, sống trong giàu sang phú quý.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 3 ngày đầu tiên của tháng 7 vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Con giáp dễ lọt vào mắt xanh của ai đó vì sức hút rất tự nhiên của bạn. Thế nên không có gì khó hiểu khi bạn thực sự tỏa sáng trong tập thể ngày này. Hãy tự tin là một người tiên phong trong công việc, cởi mở trong các mối quan hệ nhé.

Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm đến nửa kia, do đó dù có ý kiến trái chiều thì đôi bên cũng chẳng bao giờ cãi vã hay nặng lời với nhau. Tình cảm bền vững như thế này, hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời.

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Người tuổi Tuất trong 3 ngày đầu tiên của tháng 7 vận trình hanh thông, công danh phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 3 ngày đầu tháng 7 nghên đón nhiều thuận lợi trong cả công việc và cuộc sống. Nếu bạn là người làm ăn buôn bán, kinh doanh thì cát tinh sẽ thúc đẩy cho công việc được thuận lợi. Nếu bạn là người làm công ăn lương thì sẽ dễ dàng thăng tiến ở những chức vụ cao hơn, nhờ vào sự phấn đấu, tinh thần học hỏi, gây được ấn tượng mạnh với cấp trên.

Con giáp được Thần Phật che chở nên đường tài lộc cũng trở nên rực rỡ, khởi sắc hơn. Bên cạnh thu nhập từ công việc đang làm, bản mệnh còn có thêm những nguồn thu nhập khác từ những nghề tay trái của mình.

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Người tuổi Thân trong 3 ngày đầu tháng 7 nghên đón nhiều thuận lợi trong cả công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 3 ngày đầu tháng 7 Cát Tinh chiếu mệnh, tài lộc hanh thông. Con giáp may mắn đạt được những bước tiến mới trong công việc của mình. Những khó khăn nảy sinh bất ngờ trong công việc tưởng như cản lối con giáp này lại trở thành cơ hội để bạn tỏa sáng ngày hôm nay, giành lấy những gì xứng đáng với mình.

Tài năng của con giáp khiến cho cấp trên có cái nhìn khác về bản mệnh, tin tưởng và quyết định trao thêm nhiều cơ hội cho bản mệnh phát huy được hết tài năng của mình, mang lại hiệu quả cao trong công việc.

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Người tuổi Sửu trong 3 ngày đầu tháng 7 Cát Tinh chiếu mệnh, tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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