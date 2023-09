Tuổi Dậu

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18/8), đây sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Dậu bùng phát, lý do là bởi một thời khắc quan trọng trong cuộc đời họ sẽ được mở ra. Tuổi Dậu còn là một trong những con giáp may mắn đông bạn bè nhất và họ cũng thường được bạn bè giúp đỡ nên luôn gặp vận may.

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Dậu có khả năng sẽ gặp được một quý nhân lớn. Nhờ sự giúp đỡ của người này, người tuổi Dậu được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thành công, kiếm được bội tiền, việc thăng quan tiến chức trở nên thuận lợi, thu nhập theo đó mà tăng lên vùn vụt.