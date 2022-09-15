Tử vi 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18/8), đa lộc đa tài đa phú quý, 3 con giáp trúng số độc đắc, gom đầy túi tiền tỷ, cuộc sống dư dả, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 15:48

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18/8), 3 con giáp may mắn mang số mệnh vàng son, tài lộc rực rỡ, giàu sang đại cát, an khang thịnh vượng.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18/8), đây sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Dậu bùng phát, lý do là bởi một thời khắc quan trọng trong cuộc đời họ sẽ được mở ra. Tuổi Dậu còn là một trong những con giáp may mắn đông bạn bè nhất và họ cũng thường được bạn bè giúp đỡ nên luôn gặp vận may.

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Dậu có khả năng sẽ gặp được một quý nhân lớn. Nhờ sự giúp đỡ của người này, người tuổi Dậu được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thành công, kiếm được bội tiền, việc thăng quan tiến chức trở nên thuận lợi, thu nhập theo đó mà tăng lên vùn vụt.

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Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18/8), đây sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Dậu bùng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18/8) cho hay, tuổi Tý là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Đặc biệt trên con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Người tuổi Tý hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh, gặt hái những thành tựu cho riêng mình.

Theo tử vi 12 con giáp, trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới tuổi Tý thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người tuổi Tý đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

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Tử vi 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18/8) cho hay, tuổi Tý là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con dê trời sinh có ánh mắt sắc bén, đối nhân xử thế khéo léo, hiểu được khi nào có cơ hội, khi nào nên đầu tư. Không chỉ thế, khi làm việc, tuổi Mùi đặc biệt chú ý đến năng lực, vì vậy rất hiệu quả.

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18/8), có cát tinh soi chiếu, những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Mùi. Tài lộc của người tuổi Mùi nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Mùi thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công.

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Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (16, 17, 18/8), có cát tinh soi chiếu, những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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