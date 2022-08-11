Tử vi 3 ngày cuối tuần (12/8-14/8), 3 con giáp sau chính thức hết khổ, gặp hung hoá cát, dễ có trong tay bạc tỷ, tiêu xài nửa đời chưa hết

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 10:06

Nhờ sự khéo léo, cách đối đãi chân thành của mình mà 4 con giáp này luôn được quý nhân giúp đỡ

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sở hữu tính cách kiên nghị, hào sảng, nhiệt tình và chân thành. Họ luôn biết cách làm chủ cuộc đời mình, có trách nhiệm trong mọi quyết định và công việc khiến cho ai nấy tiếp xúc đều yêu mến.

Mặt khác, tuổi Dần cũng là con giáp không ngại gian khổ, luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Nhờ vậy họ dần tích lũy cho mình được vốn sống, vốn kinh nghiệm phong phú. Tuy là con giáp không có khả năng giữ tiền, song con giáp này vẫn có được cuộc sống sung túc nhờ các mối quan hệ tốt đẹp lại mang tới sự thuận lợi, giúp đỡ khi cần thiết.

Càng về cuối tuần, người tuổi Dần càng có cơ hội đột phá về tài chính tăng mạnh. Điều đó giúp họ không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình mà đem lại cho gia đình, người thân cuộc sống đủ đầy, an vui.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (12/8-14/8), 3 con giáp sau chính thức hết khổ, gặp hung hoá cát, dễ có trong tay bạc tỷ, tiêu xài nửa đời chưa hết - Ảnh 1
Càng về cuối tuần, người tuổi Dần càng có cơ hội đột phá về tài chính tăng mạnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn siêng năng, chăm chỉ và luôn có chí cầu tiến. Người tuổi Dậu tuy không gặp được nhiều may mắn như những người khác nhưng họ có bản lĩnh hơn người, mỗi lúc gặp khó khăn trắc trở đều không lo sợ, luôn sẵn sàng đối mặt, nhờ vậy mà học được nhiều bài học quý giá, rút ra được nhiều kinh nghiệm đáng quý, vì vậy, con đường thành công luôn nằm trong tầm tay.

Bước vào 3 ngày cuối tuần, người tuổi Dậu có thể xây dựng được cuộc sống viên mãn đủ đầy, tiền bạc dư dả khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, những ngày cuối tuần này, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều chuyển biến tích cực không ngờ. Từ sự nghiệp, tài vận đến tình duyên đều có khởi sắc đáng mong chờ. Ưu điểm của tuổi Dậu chính là luôn đầy nhiệt huyết với quyết định của mình. Tuổi Dậu càng làm việc càng gặp được nhiều cơ hội tốt. Tuổi Dậu dễ dàng gặt hái được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tuổi Dậu không những chuyển bại thành thắng, có người nghèo sẽ tìm được cơ hội phát tài, còn người có cuộc sống ổn định sẽ ngày càng thăng hoa hơn.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (12/8-14/8), 3 con giáp sau chính thức hết khổ, gặp hung hoá cát, dễ có trong tay bạc tỷ, tiêu xài nửa đời chưa hết - Ảnh 2

Tuổi Dậu không những chuyển bại thành thắng, có người nghèo sẽ tìm được cơ hội phát tài, còn người có cuộc sống ổn định sẽ ngày càng thăng hoa hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhiệt tình và chủ động là ưu điểm của người tuổi Tuất. Trong cuộc sống, họ luôn là người sẵn sàng ra tay giúp đỡ người hoạn nạn bất kể thân thiết hay chỉ xã giao. Từ đó, dần hình thành được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, nâng đỡ về công việc lẫn cuộc sống. Có thể nói, quý nhân của người tuổi Tuất chính là những phúc đức mà bản thân họ tích lũy được trong đời sống hằng ngày. 

Với bản tính lương thiện này, tuổi Tuất không sớm thì muộn cũng sẽ đạt được cuộc sống giàu sang, an nhàn. Đặc biệt, bất cứ khi nào cuộc sống có khúc mắc, vấn đề khó khăn, tuổi Tuất cũng có thể dễ dàng vượt qua nhờ được nhiều người tương trợ, quan tâm. Chưa hết, người tuổi Tuất cũng có lòng trắc ẩn, thích giúp người nên dễ trở thành người đáng tin cậy trong mắt mọi người. Thế nên, trong sự nghiệp hay cuộc sống, họ cũng là người thường được quý nhân chiếu cố, giúp đỡ tận tình khi khó khăn. Các mối quan hệ tốt đẹp được xây dựng trong quá trình xã giao đem đến cho họ nhiều điểm tựa vững chắc khi cần thiết.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi hôm nay (11/08/2022), Thần Tài ưu ái, mở kho phát lương, 3 con giáp sau đây tiền bạc rủng rỉnh, ai ai cũng phải ghen tị

Tử vi hôm nay (11/08/2022), Thần Tài ưu ái, mở kho phát lương, 3 con giáp sau đây tiền bạc rủng rỉnh, ai ai cũng phải ghen tị

Theo dự đoán 12 con giáp hôm nay, các con giáp sau gặp may mắn liên tục, làm gì cũng thuận lợi; được thần Tài phù trợ, vượng phát trong tầm tay.

Xem thêm
Từ khóa:   bói con giáp con giáp may mắn hôm nay tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 34 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng