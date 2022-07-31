Tử vi 2 ngày đầu tuần (1-2/8), 3 con giáp này gặp thời đổi vận, như 'đào trúng hũ vàng', kiếm tiền dễ như trở bàn tay, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 12:24

Vận trình vượng khí vào 2 ngày đầu tuần giúp những con giáp may mắn này gom hết lộc lá về nhà. Cơ hội đổi đời nằm trong tầm tay, đừng chần chừ nữa nhé!

Tuổi Dần

Trong 2 ngày đầu tuần tới những người tuổi Dần sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Đây chính là khoảng thời gian bản mệnh của con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội rất đáng để thử sức.

Với người tuổi Dần đang làm ăn kinh doanh, việc buôn bán nhìn chung khá khẩm. Đôi khi sẽ phải chịu vất vả, đánh đổi thời gian và công sức của mình, song các khoản đầu tư sẽ dần dần sinh lời.

Người tuổi Dần nếu đang làm công ăn lương có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, song chỉ cần cố gắng thì sẽ biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (1-2/8), 3 con giáp này gặp thời đổi vận, như 'đào trúng hũ vàng', kiếm tiền dễ như trở bàn tay, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Trong 2 ngày đầu tuần, người tuổi Dần gặp được nhiều may mắn về tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dù bây giờ bạn đang trong hoàn cảnh thế nào thì trong 2 ngày đầu tuần tới, tử vi phương Đông cho thấy bạn sẽ đạt được vận trình ổn định, thậm chí càng ngày càng tăng tiến, nhất là về đường tài lộc.

Con giáp này có sức chiến đấu vô cùng kiên cường, dù trong hoàn cảnh tệ hại thì bạn vẫn tìm được cách để thích nghi với hoàn cảnh và tìm được hướng đi mới cho mình, giữa cái khó ló cái khôn.

Những chú Dê thường không mấy khi khoa trương, khoe mẽ, thậm chí bạn dường như có “thuật ẩn mình”, khiến cho người khác chẳng mấy khi chú ý đến sự hiện diện của bạn.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (1-2/8), 3 con giáp này gặp thời đổi vận, như 'đào trúng hũ vàng', kiếm tiền dễ như trở bàn tay, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
2 ngày đầu tuần, Mùi càng ngày càng tăng tiến, nhất là về đường tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dường như thần May Mắn đang đứng về phía người tuổi Sửu vào dịp đầu tuần này, bằng chứng là vận trình của bạn hanh thông hơn hẳn, làm gì cũng có tin vui báo về.

 

Nhất là trong thứ 2 ngày 1/8/2022, công việc của con giáp này có khá nhiều khởi sắc. Các kế hoạch đặt ra có tín hiệu đáng mừng. Vì khá may mắn nên bạn có thể liều lĩnh đôi chút, dù gặp khó khăn cũng có người che chở, giúp đỡ cho bạn vượt qua dễ dàng. Nhìn chung vận trình sự nghiệp của bạn khá suôn sẻ, nhờ vậy thu nhập cũng được cải thiện đáng kể.

 

Chẳng những công việc, phương diện tình cảm của Sửu cũng vô cùng rực rỡ. Đào hoa nở rộ với người độc thân, bạn càng năng nổ ra ngoài giao lưu thì càng dễ gặp người ưng ý. Cơ hội như này không phải lúc nào cũng có nên hãy trân trọng nhé.

Tử vi 2 ngày đầu tuần (1-2/8), 3 con giáp này gặp thời đổi vận, như 'đào trúng hũ vàng', kiếm tiền dễ như trở bàn tay, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Thần May Mắn đang đứng về phía người tuổi Sửu vào dịp đầu tuần này. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trong 10 ngày đầu tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chuẩn bị đón tài lộc bùng nổ, may mắn gõ cửa, sao tốt chiếu mệnh, hoan hỉ đón lộc về nhà, tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm

Trong 10 ngày đầu tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chuẩn bị đón tài lộc bùng nổ, may mắn gõ cửa, sao tốt chiếu mệnh, hoan hỉ đón lộc về nhà, tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm

3 con giáp này luôn cố gắng làm ăn và nay là lúc tận hưởng thành quả. Bạn sẽ nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 49 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 6 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 49 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 7 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn