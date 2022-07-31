Tử vi 2 ngày đầu tuần (1-2/8), 3 con giáp này gặp thời đổi vận, như 'đào trúng hũ vàng', kiếm tiền dễ như trở bàn tay, hạnh phúc viên mãn

Với người tuổi Dần đang làm ăn kinh doanh, việc buôn bán nhìn chung khá khẩm. Đôi khi sẽ phải chịu vất vả, đánh đổi thời gian và công sức của mình, song các khoản đầu tư sẽ dần dần sinh lời.

Trong 2 ngày đầu tuần tới những người tuổi Dần sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Đây chính là khoảng thời gian bản mệnh của con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội rất đáng để thử sức.

Dù bây giờ bạn đang trong hoàn cảnh thế nào thì trong 2 ngày đầu tuần tới, tử vi phương Đông cho thấy bạn sẽ đạt được vận trình ổn định, thậm chí càng ngày càng tăng tiến, nhất là về đường tài lộc.

Người tuổi Dần nếu đang làm công ăn lương có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, song chỉ cần cố gắng thì sẽ biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân.

Con giáp này có sức chiến đấu vô cùng kiên cường, dù trong hoàn cảnh tệ hại thì bạn vẫn tìm được cách để thích nghi với hoàn cảnh và tìm được hướng đi mới cho mình, giữa cái khó ló cái khôn.

Những chú Dê thường không mấy khi khoa trương, khoe mẽ, thậm chí bạn dường như có “thuật ẩn mình”, khiến cho người khác chẳng mấy khi chú ý đến sự hiện diện của bạn.

2 ngày đầu tuần, Mùi càng ngày càng tăng tiến, nhất là về đường tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dường như thần May Mắn đang đứng về phía người tuổi Sửu vào dịp đầu tuần này, bằng chứng là vận trình của bạn hanh thông hơn hẳn, làm gì cũng có tin vui báo về.

Nhất là trong thứ 2 ngày 1/8/2022, công việc của con giáp này có khá nhiều khởi sắc. Các kế hoạch đặt ra có tín hiệu đáng mừng. Vì khá may mắn nên bạn có thể liều lĩnh đôi chút, dù gặp khó khăn cũng có người che chở, giúp đỡ cho bạn vượt qua dễ dàng. Nhìn chung vận trình sự nghiệp của bạn khá suôn sẻ, nhờ vậy thu nhập cũng được cải thiện đáng kể.

Chẳng những công việc, phương diện tình cảm của Sửu cũng vô cùng rực rỡ. Đào hoa nở rộ với người độc thân, bạn càng năng nổ ra ngoài giao lưu thì càng dễ gặp người ưng ý. Cơ hội như này không phải lúc nào cũng có nên hãy trân trọng nhé.

Thần May Mắn đang đứng về phía người tuổi Sửu vào dịp đầu tuần này. Ảnh minh họa: Internet

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