Trong 10 ngày đầu tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chuẩn bị đón tài lộc bùng nổ, may mắn gõ cửa, sao tốt chiếu mệnh, hoan hỉ đón lộc về nhà, tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 06:09

3 con giáp này luôn cố gắng làm ăn và nay là lúc tận hưởng thành quả. Bạn sẽ nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Tuổi Mão

Tuổi Mão đón nhận nhiều tin tốt từ các lĩnh vực của cuộc sống, từ sự nghiệp đến tình duyên. Thời gian đến, con giáp này có thể gặp vài vấn đề nhưng không cần lo lắng nhiều. Chỉ cần lắng nghe lời khuyên của những người đi trước, mọi khó khăn sẽ được giải quyết một cách êm đẹp.

Về sự nghiệp, 10 ngày đầu tháng 8 mở ra một chặng đường tươi sáng cho tuổi Mão. Nếu con giáp này đã vạch ra mục tiêu thì đây là thời điểm để hiện thực hóa các kế hoạch. Kết quả đạt được chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.

Vào thời gian này, con giáp này sẽ có quý nhân phù trợ hết mình trên con đường sự nghiệp. Hãy để ý tới những người tuổi Hợi hoặc tuổi Mùi, đó có thể chính là người mang đến tin vui cho tuổi Mão.

Trong 10 ngày đầu tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chuẩn bị đón tài lộc bùng nổ, may mắn gõ cửa, sao tốt chiếu mệnh, hoan hỉ đón lộc về nhà, tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm - Ảnh 1
10 ngày đầu tháng 8 mở ra một chặng đường tươi sáng cho tuổi Mão. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Một trong những con giáp gặp may mắn trong 10 ngày đầu tháng 8 có thể kể đến là con giáp tuổi Tỵ. Những người tuổi Tỵ luôn mạnh mẽ, tự tin và can đảm trong cuộc sống. Vì vậy, dù có khó khăn cỡ nào họ cũng rất kiên cường vượt qua.

Theo tử vi, trong thời gian tới đây, người tuổi Tỵ sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt. Họ được thần may mắn chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều hanh thông.

Trong gia đình, dù có ai gặp họa thì cũng sớm vượt qua. Tuổi Tỵ trong tháng gặp cục diện Tam Hội Thái Tuế kết hợp với Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng che chở cực kỳ tốt.

Trong 10 ngày đầu tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chuẩn bị đón tài lộc bùng nổ, may mắn gõ cửa, sao tốt chiếu mệnh, hoan hỉ đón lộc về nhà, tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

con giáp phát tài 10 ngày đầu tháng 8/2022 nên người tuổi Sửu được cát tinh mang tới không ít tài lộc. Nhất là những ai đang kinh doanh thì doanh thu tăng vượt trội trong thời gian ngắn khi bạn biết phát huy lợi thế của doanh nghiệp mình.

Nhiều người tuổi này thực hiện được những quyết định liên quan đến tiền bạc rất táo bạo. Thậm chí có người có tin vui liên quan đến bất động sản nhờ khoản tiền mình đã tích góp từ trước tới nay.

 

Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc. Đây chính là động lực giúp bạn có thể tập trung và cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Trong 10 ngày đầu tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chuẩn bị đón tài lộc bùng nổ, may mắn gõ cửa, sao tốt chiếu mệnh, hoan hỉ đón lộc về nhà, tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm - Ảnh 3
10 ngày đầu tháng 8/2022 người tuổi Sửu được cát tinh mang tới không ít tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày 1/8 dương lịch, 3 con giáp vượng vận quý nhân, Thần Tài nghênh đón, có cơ may trúng số đổi đời, sự nghiệp, tiền tài viên mãn

Đúng ngày 1/8 dương lịch, 3 con giáp vượng vận quý nhân, Thần Tài nghênh đón, có cơ may trúng số đổi đời, sự nghiệp, tiền tài viên mãn

Trong ngày 1/8 tới, 3 con giáp này chuẩn bị đón hỷ sự lâm môn, công việc suôn sẻ thuận lợi đủ đường, tài vận đến bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 42 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 6 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 42 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 7 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn