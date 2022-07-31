Tử vi tuần mới (1-7/8), 3 con giáp vơ hết vận may thiên hạ, bước ra đường quý nhân nâng đỡ, về nhà Thần tài rót lộc, đón nhận hạnh phúc mỹ mãn

Tử vi học có nói, thời gian trước cực khổ thế nào không biết, nhưng bước qua tuần mới, 3 con giáp này sẽ được thượng đế chiếu cố hết mực.

Tuổi Dậu Qua tuần mới này tuổi Dậu đúng là "số đỏ". So với thời gian trước, công việc làm ăn thời gian này của người tuổi Dậu phát triển ổn định, có sự đổi mới tích cực, giai đoạn này là "tiền vào như nước" nên đây như giai đoạn tích lũy để chờ thời cơ tốt hơn để bùng nổ rực rỡ Tuần mới, ai làm công ăn lương công việc ổn định, có quý nhân phù trợ nên các mối quan hệ xã giao hài hòa, có dấu hiệu tăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những ngày cuối tuần.

Thương Quan thúc đẩy việc kinh doanh, buôn bán thêm phần thuận lợi. Đương số có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn, ban đầu có thể là tay ngang nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính, hứa hẹn thành quả đáng kỳ vọng. Người tuổi Dậu phát triển ổn định, có sự đổi mới tích cực, giai đoạn này là "tiền vào như nước". Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Tuần mới chính là thời của hợi mà trong đó, may mắn nhiều hơn là rủi ro. Những vấn đề mà họ phải đối mặt trước đây sẽ dần được giải quyết. Bên cạnh đó, những sự hỗ trợ và giúp đỡ bất ngờ sẽ giúp họ tiếp cận với các cơ may làm giàu chỉ trong chốc lát.

Tuy nhiên, đôi khi người tuổi Hợi sẽ hơi "ngây thơ" và phát ngôn quá nhiều. Chính vì thế, bạn cần tiết chế những điều này, đừng thể hiện những cảm xúc thái quá để tránh những điều không hay, những sự ghen ghét nảy sinh mà bạn không biết. Ngoài ra, các chuyên gia phong thủy khuyên trong cả tuần này, người tuổi Hợi cũng nên biết kiểm soát và tiết chế trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Sự dè dặt và thận trọng sẽ là chìa khóa làm nên thành công vượt trội cho họ. Nhờ sự hỗ trợ và giúp đỡ bất ngờ sẽ giúp Hợi tiếp cận với các cơ may làm giàu chỉ trong chốc lát. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Xem tử vi 12 con giáp, với tuổi Mùi, vận tài lộc nhờ có Chính Tài che chở nên nhiều cơ hội tăng tiến. Nhiều cơ may tài lộc đến với con giáp này nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối. Song vẫn cần lưu ý đến vấn đề chi tiêu, bản mệnh nên lên kế hoạch mua sắm rõ ràng, cụ thể, chớ nên hoang phí mua theo hứng nhất thời. Thổ sinh Kim cũng giúp chuyện tình cảm thuận lợi, các cặp đôi có thể sẽ đi đến một bước tiến mới trong mối quan hệ, tính chuyện tương lai. Người độc thân chỉ cần mở lòng mình thì sẽ phát hiện ra hạnh phúc vẫn luôn hiện hữu bên cạnh, bạn chẳng cần tìm kiếm nơi đâu xa. Vận tài lộc nhờ có Chính Tài che chở nên nhiều cơ hội tăng tiến. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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