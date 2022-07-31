Tử vi tuần mới (1-7/8), 3 con giáp vơ hết vận may thiên hạ, bước ra đường quý nhân nâng đỡ, về nhà Thần tài rót lộc, đón nhận hạnh phúc mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 06:54

Tử vi học có nói, thời gian trước cực khổ thế nào không biết, nhưng bước qua tuần mới, 3 con giáp này sẽ được thượng đế chiếu cố hết mực.

Tuổi Dậu

Qua tuần mới này tuổi Dậu đúng là "số đỏ". So với thời gian trước, công việc làm ăn thời gian này của người tuổi Dậu phát triển ổn định, có sự đổi mới tích cực, giai đoạn này là "tiền vào như nước" nên đây như giai đoạn tích lũy để chờ thời cơ tốt hơn để bùng nổ rực rỡ

Tuần mới, ai làm công ăn lương công việc ổn định, có quý nhân phù trợ nên các mối quan hệ xã giao hài hòa, có dấu hiệu tăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những ngày cuối tuần.

Thương Quan thúc đẩy việc kinh doanh, buôn bán thêm phần thuận lợi. Đương số có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn, ban đầu có thể là tay ngang nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính, hứa hẹn thành quả đáng kỳ vọng.

Tử vi tuần mới (1-7/8), 3 con giáp vơ hết vận may thiên hạ, bước ra đường quý nhân nâng đỡ, về nhà Thần tài rót lộc, đón nhận hạnh phúc mỹ mãn - Ảnh 1
 Người tuổi Dậu phát triển ổn định, có sự đổi mới tích cực, giai đoạn này là "tiền vào như nước". Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuần mới chính là thời của hợi mà trong đó, may mắn nhiều hơn là rủi ro. Những vấn đề mà họ phải đối mặt trước đây sẽ dần được giải quyết. Bên cạnh đó, những sự hỗ trợ và giúp đỡ bất ngờ sẽ giúp họ tiếp cận với các cơ may làm giàu chỉ trong chốc lát.

Tuy nhiên, đôi khi người tuổi Hợi sẽ hơi "ngây thơ" và phát ngôn quá nhiều. Chính vì thế, bạn cần tiết chế những điều này, đừng thể hiện những cảm xúc thái quá để tránh những điều không hay, những sự ghen ghét nảy sinh mà bạn không biết.

Ngoài ra, các chuyên gia phong thủy khuyên trong cả tuần này, người tuổi Hợi cũng nên biết kiểm soát và tiết chế trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Sự dè dặt và thận trọng sẽ là chìa khóa làm nên thành công vượt trội cho họ.

Tử vi tuần mới (1-7/8), 3 con giáp vơ hết vận may thiên hạ, bước ra đường quý nhân nâng đỡ, về nhà Thần tài rót lộc, đón nhận hạnh phúc mỹ mãn - Ảnh 2
Nhờ sự hỗ trợ và giúp đỡ bất ngờ sẽ giúp Hợi tiếp cận với các cơ may làm giàu chỉ trong chốc lát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Xem tử vi 12 con giáp, với tuổi Mùi, vận tài lộc nhờ có Chính Tài che chở nên nhiều cơ hội tăng tiến. Nhiều cơ may tài lộc đến với con giáp này nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối. Song vẫn cần lưu ý đến vấn đề chi tiêu, bản mệnh nên lên kế hoạch mua sắm rõ ràng, cụ thể, chớ nên hoang phí mua theo hứng nhất thời.

 

Thổ sinh Kim cũng giúp chuyện tình cảm thuận lợi, các cặp đôi có thể sẽ đi đến một bước tiến mới trong mối quan hệ, tính chuyện tương lai. Người độc thân chỉ cần mở lòng mình thì sẽ phát hiện ra hạnh phúc vẫn luôn hiện hữu bên cạnh, bạn chẳng cần tìm kiếm nơi đâu xa.

Tử vi tuần mới (1-7/8), 3 con giáp vơ hết vận may thiên hạ, bước ra đường quý nhân nâng đỡ, về nhà Thần tài rót lộc, đón nhận hạnh phúc mỹ mãn - Ảnh 3
Vận tài lộc nhờ có Chính Tài che chở nên nhiều cơ hội tăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày 1/8 dương lịch, 3 con giáp vượng vận quý nhân, Thần Tài nghênh đón, có cơ may trúng số đổi đời, sự nghiệp, tiền tài viên mãn

Đúng ngày 1/8 dương lịch, 3 con giáp vượng vận quý nhân, Thần Tài nghênh đón, có cơ may trúng số đổi đời, sự nghiệp, tiền tài viên mãn

Trong ngày 1/8 tới, 3 con giáp này chuẩn bị đón hỷ sự lâm môn, công việc suôn sẻ thuận lợi đủ đường, tài vận đến bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp phát tài con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 55 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 6 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 55 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 7 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình