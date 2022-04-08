Tử vi 2 ngày cuối tuần (9/4 - 10/4) CÁT THẦN cấp báo, 3 con giáp này vượng mệnh TÀI LỘC, thăng tiến công danh, sự nghiệp thông thuận, vận mệnh lên hương, khí thế hưng thịnh

Những người cầm tinh con Lợn có tư chất thông minh, tính cách khiêm tốn, hòa nhã, hơn nữa tài vận của con giáp này tương đối suôn sẻ. Khoảng thời gian 2 ngày cuối tuần (9/4 - 10/4), do cung mệnh xuất hiện cát tinh “Thực Thần” nên người tuổi Hợi sẽ được quý nhân giúp đỡ về tiền bạc.

Những cơ hội phát tài từ “trên trời rơi xuống” liên tiếp đến với con giáp này. Điều này giúp cho người tuổi Hợi có thể dễ dàng trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (9/4 - 10/4), người tuổi Thìn có cung tài lộc tương đối ổn định, không có nhiều biến động. Trong giai đoạn này, tuổi Thìn lại gặp thêm quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp thăng tiến, tài lộc ngày càng thăng hoa dồi dào. Chỉ cần tuổi Thìn có đủ tự tin và đặt hết tâm trí vào những việc quan trọng thì chắc chắn sẽ có bội thu ngoài mong chờ.

Những người tuổi Thìn vốn thông minh, có năng lực mạnh mẽ và điều đó được chứng minh trong công việc. Trong 2 ngày cuối tuần (9/4 - 10/4), con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, hanh thông không chỉ về sự nghiệp mà cả về tình cảm cũng phát triển, tiền tài khá ổn định, có khi còn thăng hoa vượt trội.

Trong 2 ngày cuối tuần (9/4 - 10/4), con giáp tuổi Thìn sẽ gặp nhiều may mắn, hanh thông không chỉ về sự nghiệp mà cả về tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 2 ngày cuối tuần (9/4 - 10/4) cho hay, Thiên Tài chiếu cố mang đến nhiều may mắn trên con đường tài lộc cho người tuổi Tý. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu.

Theo tử vi 12 con giáp, một số người tuổi Tý có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó không giúp bạn duy trì sự sung túc được lâu. Bạn cần học cách làm giàu dựa trên chính công sức của mình.

Trong 2 ngày cuối tuần (9/4 - 10/4), Thiên Tài chiếu cố mang đến nhiều may mắn trên con đường tài lộc cho người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.