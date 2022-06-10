Tử vi 2 ngày cuối tuần (11/6 - 12/6): 'Phúc Đức thắng số mệnh', 4 con giáp ăn ở hiền lành khiến Trời xanh động lòng, chính thức nhận được ân sủng lớn, không trúng số tiền tỷ cũng sắm nhà lầu xe hơi

Người tuổi Hợi là những người rất tốt bụng, giàu lòng thương người và luôn thích giúp đỡ người khác. Trong cuộc sống, người tuổi Hợi cũng không phải người thích cạnh tranh mà với họ, khiêm tốn và hợp tác để cùng nhau đi xa hơn mới là điều họ muốn. Cũng vì suy nghĩ thiện ý mong muốn những điều tốt đẹp trong cuộc sống, người tuổi Hợi thường rất có duyên phận và được trời Phật phù hộ độ trì, cuộc sống an lành, cả đời thanh thản.

Trong 2 ngày cuối tuần (11-12/6/2022), theo nhiều chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi có được các ngôi sao may mắn chiếu rọi nên con đường tài lộc của họ trở nên càng rộng mở và tươi sáng hơn. Với các đức tính sẵn có, họ sẽ chạm tới sự giàu có một cách dễ dàng.

Là những người có trái tim ấm áp, nồng hậu, vì thế tuổi Hợi được cho là những người không quá tham vọng nhưng lại được thượng đế chú ý tới và khoản đãi, không chủ ý đi tìm sự giàu có nhưng lại hay được thần tài ghé thăm bất ngờ.

Tuổi Sửu

Những người sinh năm Sửu đa số đều có bản tính hiền lành, cần mẫn, chăm chỉ và luôn có trách nhiệm, được người khác yêu thương quý trọng.

Dù có gặp phải khó khăn đến thế nào đi chăng nữa thì họ cũng như những chiếc xe lu, âm thầm nhưng kiên quyết, từng bước vượt qua trở ngại và đạt được thành công.

Không phải là những người lãng mạn, nhưng bù lại, họ lại là những người rất kiên nhẫn và trong cuộc sống ít khi hành xử lỗ mãng. Họ không bao giờ ép bản thân phải cố gắng làm thân với những người không thích họ.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia tử vi, tuy hiền lành, nhiều khi bị gán mác là "khù khờ" nhưng đúng như câu nói của người xưa, "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ", người tuổi Sửu lại hay được bề trên khoản đãi và chiếu cố.

Trong hai ngày cuối tuần này, dự đoán họ sẽ có một con đường công danh tài lộc vô cùng rạng rỡ khiến cho những khó khăn và thiếu thốn trước kia sẽ trở thành quá khứ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh cũng đã rất hiền lành, sống tình cảm. Con giáp này luôn biết ghi lòng tạc dạ công ơn của người khác dù ít dù nhiều. Bất kỳ sự trợ giúp nào đều được con giáp này khắc sâu trong tâm khảm. Có cơ hội là lập tức báo đáp ân nhân. Cho nên tính khí của họ rất được mọi người yêu quý và thích kết giao.

Bản tính người tuổi Mão tốt bụng, hiền lành nên được mọi người quý mến, quý nhân phù trợ. Trong 2 ngày cuối tuần này, tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội, tài lộc dồi dào. Nếu biết nắm bắt, bạn sẽ có được thành công và tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, 2 ngày cuối tuần (11-12/6/2022) sẽ là lúc tuổi Mão gặp thời. Đây là thời điểm cát tinh Đế Vượng cũng như Hữu Bật xuất hiện sẽ giúp bạn bớt phần nào hung hiểm. Với cái miệng ngọt ngào, tuổi Mão làm gì cũng được việc, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống suôn sẻ, vui vẻ. Trong những ngày tới, tứ phương tụ tài, những người trong họ hàng, gia đình tuổi Mão có thể chung sức làm ăn, xây dựng sự nghiệp và đón nhận tiền tài, vận may.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bản chất thẳng thắn và rất chân thành, làm việc gì cũng mạnh mẽ không bao giờ thích dùng những chiêu trò quanh co. Mặc dù là những người có tính cách cứng rắn nhưng người tuổi Dần lại có lòng bác ái, thích đấu tranh chống lại sự bất công trong cuộc sống vì vậy họ rất được yêu mến bởi người sung quanh. Những việc tốt người tuổi Dần làm khiến họ có được nhiều phúc khí và có duyên với Phật, sống được trời thương họa có quý nhân giúp sức.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, 2 ngày cuối tuần này sẽ thật rực rỡ với tuổi Dần, đặc biệt trong phương diện sự nghiệp. Dù đầu tuần bạn vướng vào một số cạnh tranh không đáng có, tuy nhiên đừng lo lắng vì bạn sẽ nhanh chóng khẳng định được khả năng của mình. Trên phương diện kinh doanh, thời cơ làm ăn sẽ đến, đặc biệt là vào 2 ngày cuối tuần này. Bạn có thể có một khoản lời lãi kha khá. Về tình duyên, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn người ấy.

Nhưng có 1 lời khuyên nhỏ dành cho tuổi Dần đó là bên cạnh việc chăm chỉ làm ăn, con giáp này cũng cần đề phòng những kẻ tiểu nhân có ý đồ tiếp cận và tình hình sức khỏe của mình trong tuần này.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!