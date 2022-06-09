Thầy tử vi cho biết rằng trong ngày 14/5 ÂL tới đây là thời điểm vàng son của người tuổi Dậu trong công việc. Thời gian này người tuổi Dậu có cơ hội tỏa sáng để thăng quan tiến chức, lên lương lên lộc. Những người tuổi Dậu đang làm ăn riêng, hoặc có liên quan tới công việc kinh doanh cũng như thăng tiến sự nghiệp.

Người cầm tinh con Ngựa luôn có sự nhiệt huyết trong cuộc sống, họ mang trong mình năng lượng tích cực, vững vàng, không ngại đối mặt với sóng gió, trắc trở, nhờ vậy mà dễ dàng tìm đến thành công. So với những người khác, người sinh vào tháng này luôn một lòng kiên định với quyết định của mình, một khi họ tìm được ước mơ và đam mê thì sẽ theo đuổi đến cùng.

Tử vi cho biết do dược Cát tiên soi sáng, tuổi Dậu sẽ có được vô vàng bản hợp đồng, cơ hội mới để thể hiện bản thân cũng như gặt hái được nhiều thành công. Thêm vào đó, với bản tính chăm chỉ, nên người tuổi Dậu càng chịu khó, cần cù thì chẳng mấy chốc cuộc đời của con giáp may mắn này sẽ phất lên nhanh chóng, chẳng phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc trong những năm tới nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Bước vào ngày 14/5 ÂL này, ai khổ thì khổ nhưng những người tuổi Ngọ thì công thành danh toại, sự nghiệp vững chắc chưa đủ mà còn xây dựng được hạnh phúc gia đình viên mãn. Quãng thời gian tới cũng là giai đoạn hoàng kim, họ không chỉ tìm được quý nhân chiếu cố giúp đỡ mà còn được thần tài phù trợ, sắp tới sẽ tìm được cơ hội làm giàu, trong tương lai có thể sở hữu nhiều của cải vật chất, sống cuộc sống an nhàn ấm êm đủ đầy.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi luôn biết lắng nghe và sống điềm đạm, họ cũng rất thấu tình đạt lý và biết suy nghĩ cho người khác. Những người này thường gặp nhiều khó khăn vào những giai đoạn đầu đời, nhưng sau những vấp ngã, họ sẽ tự đứng dậy, tự tìm kiếm cơ hội để sinh tồn. Bước vào một giai đoạn nhất định, nếu như thiên thời địa lợi nhân hòa, những người sinh vào tháng này có thể làm được những chuyện phi thường khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Bước vào ngày 14/5 ÂL của năm Nhâm Dần, những người này sẽ gặp được nhiều chuyện vui, họ cũng có thể gặp lại bạn cũ, và đó cũng có khả năng là quý nhân, giúp họ xây dựng được cơ ngơi vững chắc. Bên cạnh đó, những người này vốn thông minh, tài giỏi, biết nắm bắt cơ hội, một khi có thời cơ thì họ sẽ phát huy hết sức mạnh. Tử vi cho biết, nhìn chung từ sau ngày 14/5 ÂL trở đi, công việc của tuổi Mùi suôn sẻ, tài vận không chỉ dồi dào bình thường mà thăng hoa không ngờ. Cuối năm nay muốn suy nghĩ cũng có, vì mọi thứ đều viên mãn khiến họ không phải lo lắng bất cứ điều gì.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!