Tử vi thứ Sáu (ngày 10/6/2022) của 12 con giáp: Mão - Thìn được Ngọc Hoàng chấm bảng vàng, gánh lộc về nhà, tiền chất đầy két; 3 con giáp bị sao quả tạ 'rơi trúng đầu', hao tài tốn của, làm một mất mười

Công việc của tuổi Sửu qua ngày mới khá ổn định. Bạn nhận được sự giúp sức nhiệt tình từ đồng nghiệp nên mọi nhiệm vụ đều được hoàn thành đúng thời hạn. Điều này sẽ mang đến cho bạn một khoản thu nhập không hề nhỏ từ việc được khen thưởng. Trong ngày mai, một số tuổi Sửu làm kinh doanh sẽ có lộc buôn bán, đặc biệt lợi nhuận và doanh số tăng mạnh trong những ngày cuối tuần.

Ngày 10/6/2022 có thể được coi là một ngày khá vất vả dành cho tuổi Tý. Bạn sẽ phải đảm nhận một khối công việc lớn mà gần như không nhận được bất kỳ sự giúp sức nào. Điều này có thể khiến tuổi Tý kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Bù lại, những cố gắng và nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp và công lao của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận.

Tuổi Dần trở nên nhiệt huyết, hào hứng và năng động hơn trong ngày mới. Bạn truyền cảm hứng và động lực cho mọi người xung quanh. Chính vì thế tuổi Dần trong ngày 10/6/2022 rất được yêu quý. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn sẽ tiến xa hơn nữa và hai bạn đang cùng nhau đưa ra những quyết định quan trọng. Công việc của tuổi Dần có nhiều chuyển biến tốt trong thời gian này.

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn dĩ trời sinh thông minh lại rất khéo léo, qua ngày mai (10/6/2022) có phúc báo nối tiếp nhau, tài vận tăng mạnh. Không chỉ vậy, những người cầm tin con Mèo còn được đánh giá là mạnh dạn lại nhạy bén, làm việc khá thận trọng và quyết đoán, dễ dàng ra quyết định rồi theo đuổi, làm tới cùng nên có thể thu hoạch được lợi ích rất lớn.

Tuy vậy, vẫn khuyên tuổi Mão khi đầu tư nên thận trọng, không chạy theo xu hướng một cách mù quáng và lời xúi bẩy của người khác, phải có nhận định của riêng mình, nếu không sẽ dẫn đến phản tác dụng.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, qua ngày mai, tuổi Thìn cũng được điểm danh là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn. Trong đường tài lộc, tuổi Thìn có vận may vì thế kiếm tiền và đầu tư cũng có thể vô cùng mạnh mẽ.

Chỉ cần bỏ ra một khoản chi phí nhỏ là họ sẽ có cơ hội thu về khoản lợi nhuận kếch xù, tiền vào như nước, cuồn cuộn không dứt. Nếu nắm bắt được cơ hội này, tuổi Mão có thể tiến nhập hàng ngũ những người giàu có, sống một cuộc sống phú quý giàu sang khiến kẻ khác ước ao.

Tuổi Tỵ

Sự cạnh tranh lành mạnh sẽ tạo động lực cho tuổi Tỵ tiến về phía trước. Thế nhưng, áp lực đi theo bạn cũng không hề nhỏ. Tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để thoát khỏi vùng an toàn của bản thân trong ngày mai, thế nhưng điều đó đòi hỏi bạn cần mạnh mẽ và tự tin hơn. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn ngày càng trở nên thoải mái, hạnh phúc vì những gì mà cả hai dành cho nhau. Ngoài ra, tuổi Tỵ cần cẩn thận hơn trong công việc vào tuần này, tránh để xảy ra sai lầm hoặc mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ biết sắp xếp và cân bằng cuộc sống mà rắc rối, khó khăn không còn xuất hiện trong cuộc sống của tuổi Ngọ nữa. Những vấn đề còn tồn đọng cũng được giải quyết trong ngày mai và tuổi Ngọ cũng không còn cảm thấy lo lắng, bất an nữa. Trong chuyện tình cảm, tuổi Ngọ cần tỏ ra dứt khoát và rõ ràng hơn, đặc biệt với những người độc thân, bạn không nên "thả thính" người khác khi không thực sự có tình cảm với họ. Công việc của tuổi Ngọ sẽ thuận lợi hơn nếu bạn chủ động trong mọi việc.

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con Dê nên dành thời gian rảnh với những người thân trong gia đình. Hãy ăn cơm cùng bố mẹ, ông bà hoặc trò chuyện cùng họ để mọi người thấy rằng bạn vẫn quan tâm đến mọi người. Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi khá ổn định trong ngày mới. Với những người còn độc thân, bạn không nên hành động vội vàng mà cần chờ thời điểm chín muồi hãy "tấn công" đối phương.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân quá mong muốn được thể hiện bản thân mình nhưng lại bối rối và không biết làm thế nào cho đúng cách. Vì vậy, kết quả là bạn tạo ấn tượng không mấy thiện cảm cho người khác, đồng thời tài năng của bạn cũng không được chứng tỏ. Chuyện tình cảm của tuổi Thân cũng dễ gặp phải những mâu thuẫn trong ngày mới khi có những tác nhân bên ngoài phá hủy tình cảm và cảm xúc mà bạn đang có.

Tuổi Dậu

Tử vi tiên đoán, tuổi Dậu là một trong những con giáp gặp xui xẻo, nhất là trong chuyện tiền bạc, sẩy chân một chút là có thể rước tai họa dễ tán lộc.

Đặc biệt, trong thời gian này mệnh là con giáp gặp xui xẻo nhưng đừng vì thế mà đổi lỗi do hoàn cảnh vì chủ yếu là bản thân bạn để xảy ra sai sót khiến công việc khó lòng thăng tiến. Trong thời gian này, bạn đừng quá cứng đầu vì tin vào kiến thức và khả năng của mình, thậm chí ai khuyên gì tuổi Dậu cũng không chịu lắng nghe.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Thái độ của những người xung quanh có thể khiến tuổi Tuất hụt hẫng và buồn bã. Nhưng đây là điều cần thiết cho tuổi Tuất vào thời điểm này. Trong ngày mai, tuổi Tuất cần cố gắng thích nghi với môi trường làm việc và tránh gây ra rắc rối cho người khác. Một số nghi ngờ và hiểu nhầm trong mối quan hệ sẽ xuất hiện khiến bạn và người ấy trở nên lạnh nhạt và thờ ơ với nhau hơn.

Tuổi Hợi

Ngày mai là một ngày vô cùng tốt đẹp dành cho tuổi Hợi. Bạn chăm chỉ, cống hiến và có trách nhiệm nên được cấp trên đánh giá cao, đồng thời bạn còn được nhận những phần thưởng xứng đáng với điều đó. Ngoài ra, tuổi Hợi còn lập được công cho những người cùng team khi nảy ra được những ý tưởng hoàn toàn mới mẻ. Về chuyện tình cảm, tuổi Hợi trong trong ngày sẽ có một khoảng thời gian cực kì hạnh phúc, vui vẻ bên "người ấy".

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả