Tử vi 2 ngày (17 và 18/10): 3 con giáp được định mệnh dẫn lối đến núi vàng núi bạc, phất lên giàu có, tài lộc ào ào

Người tuổi Dậu trong thời gian này sẽ có hai sao may mắn đem đến vạn sự như ý, mọi chuyện hanh thông, thuận lợi. Vào thời điểm này, đại vận sẽ đến, tài lộc được cải thiện và vô số điều tốt lành cũng sẽ đến. Họ sẽ được đón Thần Tài ghé thăm, cuộc sống giàu có và bình an đang đợi con giáp tuổi Dậu phía trước.

May mắn thay, những rắc rối mà người tuổi Dậu gặp thời gian trước sẽ giảm bớt, sự nghiệp khởi sắc. Ngoài ra, đối với một số người tuổi Dậu nhờ làm việc chăm chỉ, cuộc sống ổn định mà vận đào hoa cũng nở rộ, gặp được người trong mộng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong 2 ngày này, tuổi Tỵ sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời có một không hai. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng vào thời điểm này, tuổi Tỵ sẽ có vận may lội ngược dòng, ước mơ xây dựng cuộc sống sung túc vạn người mê đã đến lúc trở thành hiện thực. Người tuổi Tỵ vốn lanh lợi và luôn biết nắm bắt thời cơ tốt, vì vậy họ sẽ tìm được hướng đi cho mình và có thể từ nghèo thành giàu trong một đêm.

Tuổi Hợi

Đối với những người tuổi Hợi vận may tăng vọt và vận khí ập đến vào 2 ngày này, họ không chỉ có hy vọng thay đổi được tình thế rắc rối trước đây mà còn có được khối tài sản kếch xù. Ngoài ra, những người sinh ra dưới con giáp Hợi có ý định rõ ràng để tăng quyền và lợi ích của họ về cuối tháng, đồng thời tiền lương của họ cũng tăng lên đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Các bạn thuộc con giáp Hợi có vận may, nếu nắm bắt được vận may lớn này mà tiền bạc rủng rỉnh thì sẽ được cả đời may mắn, đổi vận đen đủi, chịu thương chịu khó. Mặt khác, những người bạn nữ sinh năm Hợi vào thời điểm này sẽ có vận đào hoa, vượng phu ích tử trong 2 tháng tới. Tuy nhiên, Hợi cũng phải cẩn thận, không đầu tư quá nhiều vào những lĩnh vực không quen thuộc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.