Tử vi 15/1 đến 25/1, 3 con giáp lộc lá tăng vọt, vượt Vũ Long Môn, thắng đậm lãi to, giàu sang khỏi bàn

Tài lộc: Đạt tài chính cao, bạn biết san sẻ niềm vui đến nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Sức khoẻ: Xung quanh nhà bạn trồng nhiều cây, tỏa bóng mát, không khí trong lành tốt cho sức khoẻ..

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 15/1 đến 25/1, người tuổi Dần chính là con giáp may mắn. Đây chính là thời điểm thích hợp để tuổi Dần tiến hành các hoạt động cầu tài, khai trương hàng quán hay mở rộng quy mô kinh doanh vì khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn do được quý nhân che chở. Đối với những người tuổi Dần nếu như đang làm ăn kinh doanh sẽ vô cùng thuận lợi, buôn may bán đắt nên thu về được nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền bạc chi tiêu thoải mái.

Tử vi cho biết trên con đường công danh sự nghiệp tuổi Dần này hoàn toàn có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Do đó, tuổi Dần sẽ khẳng định được thực lực của bản thân và ghi điểm được với những người xung quanh. Ngoài ra, tuần này cũng là thời điểm bản mệnh đón tin vui về đường tình duyên khi tuổi Dần có thể tìm thấy mảnh ghép thực sự của đời mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 15/1 đến 25/1, tuổi Hợi có một khoảng thời gian êm đềm. Bản mệnh đã hoàn thành mọi việc trước thềm năm mới, nhờ đó, bản mệnh có thể yên tâm đón Tết và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.

Thậm chí, trong những ngày cuối năm như thế này, bản mệnh vẫn có thể vô tình quen biết với quý nhân. Rất có thể, người đó sẽ giới thiệu cho bản mệnh những cơ hội đáng quý khi ra Tết, giúp sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến mới.

Hôm nay là ngày tốt để bản mệnh tiến hành những công việc quan trọng. Vì thế, nếu đã lên kế hoạch thực hiện công việc gì thì bản mệnh nên bắt tay vào làm ngay, như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.