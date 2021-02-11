Tử vi 12 con giáp: Mặc màu gì vào mùng 1 Tết để may mắn tài lộc cả năm?

Tâm linh - Tử vi 11/02/2021 05:22

Mùng 1 Tết Tân Sửu, theo tử vi 12 con giáp, nếu mặc đúng màu sắc theo phong thủy sẽ gặp may mắn ngập tràn, tiền tài cứ tự tìm đến cả năm.

Tử vi 12 con giáp của tuổi Tí

Để bắt đầu năm Tân Sửu thật may mắn, vào đúng ngày đầu tiên của năm, tức mùng 1 Tết Nguyên đán, người tuổi Tí nên chọn trang phục có màu vàng, trắng hoặc màu nâu đất. Như vậy sẽ giúp tăng thêm cát khí, thu hút tài lộc suốt cả năm.

Tử vi 12 con giáp của tuổi Sửu

Bản mệnh của người tuổi Sửu thuộc hành Thổ, do đó con giáp này phù hợp với các màu cam, đỏ hoặc tím, là những gam màu nóng. Ngày đầu năm Tân Sửu, để tăng sự may mắn, người tuổi Sửu hãy lựa chọn những tranh phục cho các màu sắc này.

12 con giap 1
Người tuổi Sửu nên chọn màu đỏ mặc đầu năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp của tuổi Dần

Trong tử vi 12 con giáp, tuổi Dần chính là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc trong năm Tân Sửu. Và muốn cho sự may mắn ập đến ngay từ đầu năm mà không cần phải chờ đợi lâu thì người tuổi Dần hãy lưu ý chọn quần áo màu xanh lục hoặc màu vàng – tượng trưng cho sự may mắn, quyết đoán cũng như sự sinh sôi nảy nở tốt đẹp để mặc vào mùng 1 Tết.

Tử vi 12 con giáp của tuổi Mão

Đối với người tuổi Mão, màu sắc phù hợp cho ngày đầu năm mới chính là màu trắng. Theo chuyên gia phong thủy, màu sắc này sẽ giúp cho người tuổi Mão có được một năm trọn vẹn với điều may, đặc biệt là về đường tình duyên, con giáp này sẽ luôn được thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, trắc trở.

Tử vi 12 con giáp của tuổi Thìn

Năm Tân Sửu là năm vô cùng thuận lợi của người tuổi Thìn để làm những việc lớn, những dự định đã có từ lâu, kể cả công danh sự nghiệp hay tình duyên cũng đều “xuôi chèo mát mái”. Để may mắn kéo dài suốt cả năm, thì ngay trong ngày đầu năm mới, người tuổi Thìn hãy lựa chọn màu trắng cho trang phục của mình.

Tử vi 12 con giáp của tuổi Tỵ

Việc lựa chọn màu sắc của trang phục cho ngày đầu năm mới của người tuổi Tỵ là rất quan trọng. Bởi trong năm nay, người tuổi Tỵ đang ấp ủ một dự định tương đối lớn, nên cần phải rất cẩn trọng để đạt được may mắn. Màu vàng sẽ là lựa chọn an toàn và phù hợp nhất với người tuổi Tỵ trong ngày đầu năm mới để hút vượng khí cho cả năm.

12 con giap 2
Màu vàng mang lại may mắn cả năm cho người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp của tuổi Ngọ

Năm vừa qua, người tuổi Ngọ đã có rất nhiều sự thay đổi lớn trong cuộc đời của mình. Đến năm Tân Sửu này, người tuổi Ngọ cũng sẽ tiếp tục chinh phục thêm rất nhiều đỉnh cao mới trong cả sự nghiệp, tài lộc và cả tình duyên. Cũng như tuổi Tỵ, người tuổi Ngọ cũng khá phù hợp với màu vàng, bởi đây là màu sắc mang lại sự may mắn, tốt đẹp cho cả năm.

Tử vi 12 con giáp của tuổi Mùi

Màu sắc phù hợp với người tuổi Mùi trong năm Tân Sửu 2021 sẽ phụ thuộc vào từng mệnh khác nhau. Nếu người tuổi Mùi có mệnh Kim thì nên mặc trang phục màu vàng, màu trắng bạc vào mùng 1 tết. Nếu mệnh Thủy, nên chọn màu trắng, màu bạc và màu xanh dương. Còn với người tuổi Mùi có mệnh Thổ nên chọn trang phục tím hoặc đỏ.

Tử vi 12 con giáp của tuổi Thân

Tiền tài, tình duyên, may mắn sẽ liên tục thi nhau tìm đến với người tuổi Thân trong năm Tân Sửu 2021 này. Và để đón trọn may mắn ấy, ngay ngày đầu năm mới, người tuổi Thân hãy lựa chọn trang phục có các màu sắc trắng, đen, xanh dương để mặc.

Tử vi 12 con giáp của tuổi Dậu

Theo tử vi năm Tân Sửu, Dậu là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trong năm Tân Sửu 2021. Để vận may kéo dài cả năm, người tuổi Dậu nên mặc quần áo có màu đen vào đúng mùng 1 Tết. Theo chuyên gia phong thủy, màu sắc này sẽ giúp người tuổi Dậu đón nhận nhiều tài lộc và xua đuổi điều xấu.

12 con giap 3
Mặc màu đen đầu năm giúp tuổi Dậu xua đuổi vận xui - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp của tuổi Tuất

Năm Tân Sửu, người tuổi Tuất không những nhận được nhiều bất ngờ may mắn trong công việc làm ăn mà còn có đường tình duyên rộng mở. Tuy nhiên, con giáp này lại thường bị tiểu nhân hãm hại. Do đó, để tránh những xui xẻo và rước vận may, mùng 1 tết người tuổi Tuất nên mặc đồ màu trắng hoặc vàng là tốt nhất.

Tử vi 12 con giáp của tuổi Hợi

Con giáp này không phải lo lắng nhiều về tiền bạc trong năm Tân Sửu, bởi đây là năm vô cùng thuận lợi của tuổi Hợi. Tuy nhiên, người tuổi Hợi cần cẩn thận khi đưa ra quyết định, nhất là trong chuyện làm ăn lớn. Và để may mắn luôn vây quanh giúp người tuổi Hợi làm đâu trúng đó, ngay ngày đầu năm hãy chọn quần áo màu đỏ, tím để mặc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Những con giáp SỐ HƯỞNG, làm 1 được 10, đặc biệt được vận may dẫn lối suốt cả tháng 2

Những con giáp SỐ HƯỞNG, làm 1 được 10, đặc biệt được vận may dẫn lối suốt cả tháng 2

Những con giáp may mắn dưới đây sẽ được trời ban phước lộc, từ đầu đến cuối tháng tiền tài đầy túi, làm 1 ăn 10 không lo thiếu thốn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 44 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho