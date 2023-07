Tử vi 12 con giáp: Mặc màu gì vào mùng 1 Tết để may mắn tài lộc cả năm?

Để bắt đầu năm Tân Sửu thật may mắn, vào đúng ngày đầu tiên của năm, tức mùng 1 Tết Nguyên đán, người tuổi Tí nên chọn trang phục có màu vàng, trắng hoặc màu nâu đất. Như vậy sẽ giúp tăng thêm cát khí, thu hút tài lộc suốt cả năm.

Bản mệnh của người tuổi Sửu thuộc hành Thổ, do đó con giáp này phù hợp với các màu cam, đỏ hoặc tím, là những gam màu nóng. Ngày đầu năm Tân Sửu, để tăng sự may mắn, người tuổi Sửu hãy lựa chọn những tranh phục cho các màu sắc này.

Người tuổi Sửu nên chọn màu đỏ mặc đầu năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp của tuổi Dần

Trong tử vi 12 con giáp, tuổi Dần chính là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc trong năm Tân Sửu. Và muốn cho sự may mắn ập đến ngay từ đầu năm mà không cần phải chờ đợi lâu thì người tuổi Dần hãy lưu ý chọn quần áo màu xanh lục hoặc màu vàng – tượng trưng cho sự may mắn, quyết đoán cũng như sự sinh sôi nảy nở tốt đẹp để mặc vào mùng 1 Tết.

Tử vi 12 con giáp của tuổi Mão

Đối với người tuổi Mão, màu sắc phù hợp cho ngày đầu năm mới chính là màu trắng. Theo chuyên gia phong thủy, màu sắc này sẽ giúp cho người tuổi Mão có được một năm trọn vẹn với điều may, đặc biệt là về đường tình duyên, con giáp này sẽ luôn được thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, trắc trở.

Tử vi 12 con giáp của tuổi Thìn

Năm Tân Sửu là năm vô cùng thuận lợi của người tuổi Thìn để làm những việc lớn, những dự định đã có từ lâu, kể cả công danh sự nghiệp hay tình duyên cũng đều “xuôi chèo mát mái”. Để may mắn kéo dài suốt cả năm, thì ngay trong ngày đầu năm mới, người tuổi Thìn hãy lựa chọn màu trắng cho trang phục của mình.

Tử vi 12 con giáp của tuổi Tỵ

Việc lựa chọn màu sắc của trang phục cho ngày đầu năm mới của người tuổi Tỵ là rất quan trọng. Bởi trong năm nay, người tuổi Tỵ đang ấp ủ một dự định tương đối lớn, nên cần phải rất cẩn trọng để đạt được may mắn. Màu vàng sẽ là lựa chọn an toàn và phù hợp nhất với người tuổi Tỵ trong ngày đầu năm mới để hút vượng khí cho cả năm.

Màu vàng mang lại may mắn cả năm cho người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp của tuổi Ngọ

Năm vừa qua, người tuổi Ngọ đã có rất nhiều sự thay đổi lớn trong cuộc đời của mình. Đến năm Tân Sửu này, người tuổi Ngọ cũng sẽ tiếp tục chinh phục thêm rất nhiều đỉnh cao mới trong cả sự nghiệp, tài lộc và cả tình duyên. Cũng như tuổi Tỵ, người tuổi Ngọ cũng khá phù hợp với màu vàng, bởi đây là màu sắc mang lại sự may mắn, tốt đẹp cho cả năm.

Tử vi 12 con giáp của tuổi Mùi

Màu sắc phù hợp với người tuổi Mùi trong năm Tân Sửu 2021 sẽ phụ thuộc vào từng mệnh khác nhau. Nếu người tuổi Mùi có mệnh Kim thì nên mặc trang phục màu vàng, màu trắng bạc vào mùng 1 tết. Nếu mệnh Thủy, nên chọn màu trắng, màu bạc và màu xanh dương. Còn với người tuổi Mùi có mệnh Thổ nên chọn trang phục tím hoặc đỏ.

Tử vi 12 con giáp của tuổi Thân

Tiền tài, tình duyên, may mắn sẽ liên tục thi nhau tìm đến với người tuổi Thân trong năm Tân Sửu 2021 này. Và để đón trọn may mắn ấy, ngay ngày đầu năm mới, người tuổi Thân hãy lựa chọn trang phục có các màu sắc trắng, đen, xanh dương để mặc.

Tử vi 12 con giáp của tuổi Dậu

Theo tử vi năm Tân Sửu, Dậu là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trong năm Tân Sửu 2021. Để vận may kéo dài cả năm, người tuổi Dậu nên mặc quần áo có màu đen vào đúng mùng 1 Tết. Theo chuyên gia phong thủy, màu sắc này sẽ giúp người tuổi Dậu đón nhận nhiều tài lộc và xua đuổi điều xấu.

Mặc màu đen đầu năm giúp tuổi Dậu xua đuổi vận xui - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp của tuổi Tuất

Năm Tân Sửu, người tuổi Tuất không những nhận được nhiều bất ngờ may mắn trong công việc làm ăn mà còn có đường tình duyên rộng mở. Tuy nhiên, con giáp này lại thường bị tiểu nhân hãm hại. Do đó, để tránh những xui xẻo và rước vận may, mùng 1 tết người tuổi Tuất nên mặc đồ màu trắng hoặc vàng là tốt nhất.

Tử vi 12 con giáp của tuổi Hợi

Con giáp này không phải lo lắng nhiều về tiền bạc trong năm Tân Sửu, bởi đây là năm vô cùng thuận lợi của tuổi Hợi. Tuy nhiên, người tuổi Hợi cần cẩn thận khi đưa ra quyết định, nhất là trong chuyện làm ăn lớn. Và để may mắn luôn vây quanh giúp người tuổi Hợi làm đâu trúng đó, ngay ngày đầu năm hãy chọn quần áo màu đỏ, tím để mặc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm