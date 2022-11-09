Tử vi 12 con giáp dự đoán: Đúng 16h00 chiều ngày hôm nay (9/11), 3 con giáp này rất may mắn, nhờ cát tinh hội tụ nên làm gì cũng suôn sẻ và phát triển thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 12:32

Đúng 16h00 chiều ngày hôm nay (9/11), 3 con giáp gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, vận trình tài lộc trong tuần khá dồi dào, sự nghiệp vẫn đang trên đà tăng tiến dữ dội.

Tuổi Tý

Đúng 16h00 chiều ngày hôm nay (9/11) là thời điểm khá may mắn đối với người tuổi Tý, đặc biệt là đầu tuần, nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, bạn hãy sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón chờ những điều như ý.

Công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Thậm chí, dù có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được.

 Phương diện tình cảm của con giáp may mắn chiều này đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Bạn được nhiều người săn đón và cũng luôn mở lòng nên bạn sẽ nhanh chóng kết đôi với một ai đó.

Tử vi 12 con giáp dự đoán: Đúng 16h00 chiều ngày hôm nay (9/11), 3 con giáp này rất may mắn, nhờ cát tinh hội tụ nên làm gì cũng suôn sẻ và phát triển thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh mạnh mẽ, kiên định. Trong công việc họ là người nhiệt huyết. Họ luôn không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời, cơ hội làm giàu, xây dựng cuộc sống sung túc không ai bằng.

Họ cũng không ngại phải đối mặt với gian nan, vất vả. Vậy nên họ luôn sẵn sàng xông pha để tìm được cơ hội đổi đời. Đến một lúc nào đó người tuổi Dần sẽ công thành danh toại.

Với những gì mà Dần đã cố gắng và nỗ lực thì Dần sẽ gặp được nhiều may mắn trong năm nay. Vốn mang mệnh giàu có, trong năm nay Dần còn tìm được cơ hội làm giàu và sẽ thành công. May mắn và sự chuyển vận sẽ đến vàođúng 16h00 chiều hôm nay. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện.

Tử vi 12 con giáp dự đoán: Đúng 16h00 chiều ngày hôm nay (9/11), 3 con giáp này rất may mắn, nhờ cát tinh hội tụ nên làm gì cũng suôn sẻ và phát triển thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 16h00 chiều ngày hôm nay (9/11) Chính Tài độ mệnh, đường tài lộc của người tuổi Thân khá sáng. Cát tinh này đảm bảo cho bản mệnh một nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Lương cứng cũng đủ để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống thường ngày, còn nếu muốn dư dả hơn nữa, đương nhiên bạn sẽ phải tìm thêm cách kiếm tiền.

Còn đối với người theo nghiệp kinh doanh buôn bán, hôm nay cũng là thời điểm tương đối thích hợp để tuổi này đưa ra những quyết định đầu tư hoặc kinh doanh. Bản mệnh có thể gặp được một vài đối tác đáng tin cậy, hãy duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa đôi bên.

Kim khí vượng lại tác động xấu đến sức khỏe của những chú Khỉ. Một vài triệu chứng bất thường cho thấy cơ thể đang “lên tiếng” cảnh báo khi thời gian qua bạn có vẻ đang bỏ bê không chăm lo cho sức khỏe của mình. Hơn nữa suy nghĩ căng thẳng kéo dài có thể khiến cho bệnh dạ dày trở nặng, ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.

Tử vi 12 con giáp dự đoán: Đúng 16h00 chiều ngày hôm nay (9/11), 3 con giáp này rất may mắn, nhờ cát tinh hội tụ nên làm gì cũng suôn sẻ và phát triển thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ giờ đến cuối năm, 3 con giáp có vận trình đầy suôn sẻ, tiền vào như nước, công việc như diề gặp gió, thành công cực kì vẻ vang

Từ giờ đến cuối năm, 3 con giáp có vận trình đầy suôn sẻ, tiền vào như nước, công việc như diề gặp gió, thành công cực kì vẻ vang

Từ giờ đến cuối năm, 3 con giáp hứng trọn lộc trời to, công việc phất lên như diều gặp gió khiến ai cũng trầm trồ.

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