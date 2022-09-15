Tử vi 10 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch: 3 con giáp nhận lộc Thần Tài, một bước giàu sang, may mắn dồn dập, gánh lộc về nhà

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 13:54

Những con giáp may mắn này sẽ có một ngày nhiều niềm vui, báo hiệu thời gian tới mọi sự đều hanh thông, tốt đẹp.

Tuổi Tuất

Bỏ lại vận đen đủi sau lưng, người tuổi Tuất sẽ chào đón nhiều điều may mắn bất ngờ trong 10 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch này. Con giáp tuổi Tuất có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân, nhận được những hợp đồng làm ăn tốt giúp tăng thêm nguồn thu nhập.

Sinh ra đã có tài, giờ lại nhận được nhiều may mắn, tuổi Tuất chỉ cần nắm chặt cơ hội, tận dụng thời cơ là có thể phất lên thành đại gia. Đây cũng là thời điểm ngập tràn may mắn của người tuổi Tuất.

Tử vi 10 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch: 3 con giáp nhận lộc Thần Tài, một bước giàu sang, may mắn dồn dập, gánh lộc về nhà - Ảnh 1
Tuất sẽ chào đón nhiều điều may mắn bất ngờ trong 10 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch này. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ về cơ bản sẽ có một năm 2022 nhiều thành tựu. Cuộc sống tuổi Dần sẽ bước qua giai đoạn mới thăng hoa và rực rỡ hơn. Ngày trước khó khăn thế nào không biết, nhưng năm nay tuổi Dần sẽ lấy lại hết tất cả những gì đã mất.

Bước vào 10 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, cụ thể từ ngày 21/8, cuộc sống tuổi Dần sẽ chuyển biến tích cực, họ không những được quý nhân phù trợ, tạo nhiều điều kiện để xây dựng sự nghiệp vững chắc, tình duyên đong đầy mà tài vận ngày càng tăng theo năm tháng.

Tuổi Mão

Từ 10 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch trở đi, vận thế của người tuổi Mão đã có những thay đổi đáng kể. Tuyệt hơn cả là từ Tết Đoan Ngọ mọi vấn đề của Mão sẽ cực kỳ khởi sắc.

Nhờ có quý nhân phù trợ và thần tài gõ cửa nên công việc của người tuổi Mão dường như được "bùng nổ", có thêm bước tiến mới, nhờ đó mà lợi nhuận thu về ào ào như nước chảy.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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