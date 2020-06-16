Từ tháng 5 âm lịch:  Top con giáp có quý nhân phù trợ, hút cạn lộc trời, gánh tiền mỏi lưng

Tâm linh - Tử vi 16/06/2020 00:07

Chỉ cần bước chân vào ngày đầu tiên của tháng 5 âm lịch top con giáp giàu có này sẽ được quý nhân chiếu cố, thần tài nâng đỡ, tiền bạc cứ thế đua nhau đổ vào két.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ tháng 5 âm lịch đến cuối năm những con giáp giàu có này sẽ ăn nên làm ra, đếm tiền sái tay, có vô số cơ hội đổi đời. 

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Chẳng những thu nhập tăng cao, có cơ hội thăng chức con giáp giàu sang này còn quơ tay là có tiền, một bước thành đại gia khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp thông minh, mạnh mẽ và có gan làm giàu. Dẫu nếm trải không ít thất bại, vươn lên từ hai bàn tay trắng nhưng Dần chưa bao giờ tự ti về xuất thân của mình. Ngược lại, đấy chính là động lực để con giáp may mắn này vươn lên trong cuộc sống.

Bước chân vào tháng 5 âm lịch, nhờ có thần tài chấm số đỏ, trời Phật thương yêu nên Dần sẽ một bước đổi đời. Chẳng những thu nhập tăng cao, có cơ hội thăng chức con giáp giàu sang này còn quơ tay là có tiền, một bước thành đại gia khiến ai cũng hờn.

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Chỉ cần chớp lấy thời cơ Tý ắt làm ăn một vốn bốn lời, phải mua thêm két sắt đựng tiền mới xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Là người nhìn xa trông rộng, có tài và có tâm nên trong công việc, cuộc sống Tý được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Càng sống đàng hoàng, ngay thẳng con giáp thiện lương này càng hút cạn lộc trời, làm gì cũng may mắn hanh thông.

Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng chỉ cần sang tháng 5 âm lịch đời Tý sẽ sang trang mới. Chỉ cần chớp lấy thời cơ Tý ắt làm ăn một vốn bốn lời, phải mua thêm két sắt đựng tiền mới xuể.

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Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió sẽ kéo thu nhập của Hợi tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn có tham vọng, rất mê tiền và không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Họ phấn đấu vươn lên, nằm gai nếm mật để có thể thay đổi đời mình, để có thể trở thành đại gia khi còn trẻ mà chẳng cần dựa dẫm ai.

Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020, con giáp may mắn này sẽ có cơ hội đổi vận. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió sẽ kéo thu nhập của Hợi tăng cao, giúp họ mua nhà sắm xe, giàu ú ụ trong thời gian cực ngắn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Nhà có 3 con giáp này ắt giàu sang mấy đời, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, tiền tài chật két

Nhà có 3 con giáp này ắt giàu sang mấy đời, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, tiền tài chật két

Không chỉ có công danh sự nghiệp xán lạn, top con giáp may mắn này còn là quý nhân của cả gia đình, giúp người thân đổi đời, ngày càng sung túc an nhàn.

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