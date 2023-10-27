Từ Rằm tháng 9 âm lịch trở đi, 3 con giáp quơ tay là có biển tiền, vạn sự khởi sắc, phúc khí tràn đầy

Không chỉ công việc, tài chính mà cả đường tình duyên của 3 con giáp may mắn này đều rất khởi sắc từ Rằm tháng 9 âm lịch trở đi.

Tuổi Thìn Từ Rằm tháng 9 âm lịch trở đi, tuổi Thìn có được nhiều cơ may nên tài lộc khởi sắc. Con giáp này nên lập kế hoạch cụ thể, vững vàng tâm trí để tránh rủi ro. Đồng thời, Thìn cũng nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói và các mối quan hệ xã hội. Người tuổi Thìn sẽ gặp sao may mắn, có quý nhân trợ giúp. Vì Thìn luôn nỗ lực không ngừng nên khi có người nâng đỡ họ sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Thìn nên làm ăn chân chính, tập trung vào những kế hoạch tài chính cụ thể, tránh vay mượn nợ nần, đầu tư lung tung.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Nhờ có sao may mắn dẫn đường nên Dần có thể đạt được những kết quả khả quan khiến nhiều người phải ngưỡng mộ từ Rằm tháng 9 âm lịch trở đi. Đặc điểm chung của những người cầm tinh con Hổ là ý chí mạnh mẽ, quyết tâm và ngoan cường. Nếu có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn thì đây sẽ là cơ hội để Dần trở thành con giáp đón tài lộc đi lên, được thăng quan tiến chức. Giai đoạn này, Dần cần tập trung tâm huyết và nỗ lực cho công việc chính.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Tử vi dự đoán, từ Rằm tháng 9 âm lịch trở đi, tài lộc của Mùi sẽ đi lên. Con giáp này có không ít cơ hội thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người. Bên cạnh đó, con giáp này cũng biết vận dụng tốt những cơ hội để có thể đạt được bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp. Chỉ cần tập trung vào nguồn thu nhập chính, Mùi sẽ loại bỏ được các tác động rủi ro xung quanh. Thời điểm này bạn không nên trông chờ vào may rủi. Tự làm, tự ăn bằng chính năng lực của mình mới là cơ hội kiếm tiền rất mạnh của người tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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