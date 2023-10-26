Từ ngày 26 đến ngày 31/10, 3 con giáp XUI XẺO VÂY QUANH, rắc rối triền miên, tiểu nhân còn tìm mọi cách hãm hại

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 04:10

Từ ngày 26 đến ngày 31/10 sẽ là khoảng thời gian buồn của 3 con giáp này. Khi mọi việc từ công việc, cuộc sống không được thuận lợi, cộng thêm tiểu nhân còn tìm mọi cách hãm hại khiến bạn càng thêm khó khăn hơn bao giờ hết.

Người tuổi Sửu

Từ ngày 26 đến ngày 31/10, Tương Hình khiến công việc trong ngày của người tuổi Sửu gặp phải những sự cản trở nhất định. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lý do khách quan như con người, máy móc trục trặc, giấy tờ chưa được xử lý... Dù vậy, bạn vẫn nên chủ động tìm cách khắc phục thay vì phó mặc cho hoàn cảnh.

Từ ngày 26 đến ngày 31/10, 3 con giáp XUI XẺO VÂY QUANH, rắc rối triền miên, tiểu nhân còn tìm mọi cách hãm hại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, ngũ hành xung khắc nên con giáp này đôi khi trở nên cố chấp, có thời cơ tốt mà không tận dụng, chỉ muốn làm theo ý mình. Chính sự ngang bướng này đã khiến bạn mắc sai lầm khi đưa ra những ý tưởng xa rời thực tế hoặc không khả thi. Bạn nên lắng nghe ý kiến của mọi người để có cái nhìn khách quan nhất.

Chuyện tình cảm cũng đón những tín hiệu không mấy tốt lành. Dù là nửa kia hay là bạn thì đều có xu hướng gạt bỏ lời giải thích của đối phương, khăng khăng với lời buộc tội của mình, dần dà đẩy tình yêu tới bờ vực sụp đổ.

Người tuổi Tỵ

Từ ngày 26 đến ngày 31/10, tuổi Tỵ bị hung tinh Kiếp Tài án ngữ nên các nguồn thu có dấu hiệu suy giảm, thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể đối mặt với cảnh hao tài do đầu tư thua lỗ, tính toán sai lầm. Bạn có thể tham khảo ý kiến của người có chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro.

Từ ngày 26 đến ngày 31/10, 3 con giáp XUI XẺO VÂY QUANH, rắc rối triền miên, tiểu nhân còn tìm mọi cách hãm hại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dường như con giáp này vẫn chưa làm chủ được cảm xúc, buồn vui thất thường khiến mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia đều chùng xuống. Cuộc sống vốn nhiều áp lực và trách nhiệm nặng nề nên rất cần san sẻ và thấu hiểu cho nhau, đừng dồn hết sự ấm ức lên đối phương.

Bù lại vận tình duyên trong thời gian này của người tuổi Tỵ khá vượng khi ngũ hành tương sinh mở ra nhiều cơ hội “thoát ế” cho người độc thân. Bản mệnh có những cuộc gặp gỡ tình cờ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng ấn tượng đôi bên để lại cho nhau rất khó quên.

Người tuổi Tuất

Từ ngày 26 đến ngày 31/10, Chịu ảnh hưởng từ m Sát và Thái Tuế nên Tuất có thời gian vô cùng chật vật và bận rộn. Từ đầu tuần bạn đã không thấy thoải mái, dễ bực dọc, mọi việc không đâu vào đâu khiến bạn càng làm càng thấy bế tắc.

Từ ngày 26 đến ngày 31/10, 3 con giáp XUI XẺO VÂY QUANH, rắc rối triền miên, tiểu nhân còn tìm mọi cách hãm hại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tâm trạng u ám cũng khiến con giáp này dễ chán nản, làm gì cũng miễn cưỡng, kể cả công việc được giao. Thời điểm này, bạn cần đặc biệt chú ý giấy tờ, bài vở, sổ sách, đề phòng bị tiểu nhân hãm hại. Đường tài lộc cũng hao tổn ít nhiều, tuổi này cẩn thận bị lừa tiền, khi ra ngoài không nên đem theo quá nhiều tiền bạc.

Trong chuyện yêu đương, bạn cần nói chuyện nhiều hơn với nửa kia để có được sự khoan dung và thấu hiểu lẫn nhau, đừng nên mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt, khiến đôi bên đều khó chịu.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Khổ tận cam lai, cuối tháng 10 này 3 con giáp xoay chuyển tình thế, công việc khởi sắc, tiền bạc đầy túi

Khổ tận cam lai, cuối tháng 10 này 3 con giáp xoay chuyển tình thế, công việc khởi sắc, tiền bạc đầy túi

Khổ tận cam lai, cuối tháng 10 dương lịch này, 3 con giáp đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội để lấy lại những gì đã mất, và mong muốn sẽ gặp được may mắn, thay đổi cục diện trong suốt thời gian qua. 

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tháng 10 tử vi cuối tháng 10 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 3 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 4 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn