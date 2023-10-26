Từ ngày 26 đến ngày 31/10, 3 con giáp XUI XẺO VÂY QUANH, rắc rối triền miên, tiểu nhân còn tìm mọi cách hãm hại

Từ ngày 26 đến ngày 31/10, Tương Hình khiến công việc trong ngày của người tuổi Sửu gặp phải những sự cản trở nhất định. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lý do khách quan như con người, máy móc trục trặc, giấy tờ chưa được xử lý... Dù vậy, bạn vẫn nên chủ động tìm cách khắc phục thay vì phó mặc cho hoàn cảnh.

Chuyện tình cảm cũng đón những tín hiệu không mấy tốt lành. Dù là nửa kia hay là bạn thì đều có xu hướng gạt bỏ lời giải thích của đối phương, khăng khăng với lời buộc tội của mình, dần dà đẩy tình yêu tới bờ vực sụp đổ.

Không những vậy, ngũ hành xung khắc nên con giáp này đôi khi trở nên cố chấp, có thời cơ tốt mà không tận dụng, chỉ muốn làm theo ý mình. Chính sự ngang bướng này đã khiến bạn mắc sai lầm khi đưa ra những ý tưởng xa rời thực tế hoặc không khả thi. Bạn nên lắng nghe ý kiến của mọi người để có cái nhìn khách quan nhất.

Người tuổi Tỵ

Từ ngày 26 đến ngày 31/10, tuổi Tỵ bị hung tinh Kiếp Tài án ngữ nên các nguồn thu có dấu hiệu suy giảm, thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể đối mặt với cảnh hao tài do đầu tư thua lỗ, tính toán sai lầm. Bạn có thể tham khảo ý kiến của người có chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro.

Ảnh minh họa: Internet

Dường như con giáp này vẫn chưa làm chủ được cảm xúc, buồn vui thất thường khiến mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia đều chùng xuống. Cuộc sống vốn nhiều áp lực và trách nhiệm nặng nề nên rất cần san sẻ và thấu hiểu cho nhau, đừng dồn hết sự ấm ức lên đối phương.

Bù lại vận tình duyên trong thời gian này của người tuổi Tỵ khá vượng khi ngũ hành tương sinh mở ra nhiều cơ hội “thoát ế” cho người độc thân. Bản mệnh có những cuộc gặp gỡ tình cờ, tuy chỉ là thoáng qua nhưng ấn tượng đôi bên để lại cho nhau rất khó quên.

Người tuổi Tuất

Từ ngày 26 đến ngày 31/10, Chịu ảnh hưởng từ m Sát và Thái Tuế nên Tuất có thời gian vô cùng chật vật và bận rộn. Từ đầu tuần bạn đã không thấy thoải mái, dễ bực dọc, mọi việc không đâu vào đâu khiến bạn càng làm càng thấy bế tắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tâm trạng u ám cũng khiến con giáp này dễ chán nản, làm gì cũng miễn cưỡng, kể cả công việc được giao. Thời điểm này, bạn cần đặc biệt chú ý giấy tờ, bài vở, sổ sách, đề phòng bị tiểu nhân hãm hại. Đường tài lộc cũng hao tổn ít nhiều, tuổi này cẩn thận bị lừa tiền, khi ra ngoài không nên đem theo quá nhiều tiền bạc.

Trong chuyện yêu đương, bạn cần nói chuyện nhiều hơn với nửa kia để có được sự khoan dung và thấu hiểu lẫn nhau, đừng nên mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt, khiến đôi bên đều khó chịu.

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