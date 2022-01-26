Từ ngày 25 tháng Chạp, 3 con giáp nhận nhiều phúc báo, vận trình hanh thông, đón tết no đủ

Tâm linh - Tử vi 26/01/2022 18:00

Bước sang ngày 25 tháng chạp, 3 con giáp vận trình hanh thông và suôn sẻ khi nhận nhiều phúc báo để đón một cái tết vạn sự hanh thông.

Tuổi Tỵ

Từ ngày 25 tháng Chạp , người tuổi Tỵ thu nhận nhiều cát khí, được nhiều phúc báo do đã tích lũy được từ trước đó. Theo đó, vận trình của Tỵ tăng tốc, đặc biệt là phương diện tài lộc phất lên nhanh chóng, được may mắn hiếm ai sánh bằng trong thời điểm cuối năm Tân Sửu.

Sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn trong suốt một năm vừa qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Sự nghiệp đang được Tam Hội cát thần nâng đỡ, các mối quan hệ xã giao xây dựng từ trước đó giúp bạn tiếp cận được với nhiều cơ hội đáng quý, tăng khả năng thăng tiến hơn nữa. Kinh doanh đầu tư đều thuận lợi, thu về khoản lớn, đón Tết ấm no.

Từ ngày 25 tháng Chạp, 3 con giáp nhận nhiều phúc báo, vận trình hanh thông, đón tết no đủ - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu đón những ngày cuối năm ngập tràn may mắn, đặc biệt từ ngày 25 tháng Chạp trở đi, cát khí càng vượng. Theo đó, đương số có thể đạt được nhiều thành tích trên nhiều phương diện của cuộc sống, nhất là sự nghiệp và tiền bạc, xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian dài vừa qua.

Riêng người làm kinh doanh trong thời điểm này chốt đơn hàng ầm ầm. Những người làm công ăn lương, có cơ hội thăng quan, tiến chức, lương thưởng tăng nhiều so với năm ngoái. Có thể nói, người tuổi Dậu cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, đại phú đại quý.

Từ ngày 25 tháng Chạp, 3 con giáp nhận nhiều phúc báo, vận trình hanh thông, đón tết no đủ - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Sửu

Từ 25 tháng Chạp, cát khí của tuổi Sửu càng tăng mạnh, tuổi Sửu lại có thêm động lực để phấn đấu trong sự nghiệp cũng như công cuộc làm giàu của mình. Lương, thưởng Tết đều tăng so với năm ngoái, người làm công ăn lương không phải quá áp lực chuyện ảnh hưởng dịch bệnh hồi đầu năm. Ngược lại, đương số có tâm thế thoải mái, đón Tết Nguyên Đán đầy tự tin với túi tiền rủng rỉnh.

Dù công việc bận rộn và cũng khá căng thẳng, áp lực nhưng hãy yên tâm, tuổi Sửu không hề đơn độc, bởi mọi người luôn sẵn sàng cổ vũ, động viên và cho bạn sức mạnh. Đã tới lúc đương số gặt hái thành quả đáng ngưỡng mộ của mình rồi!

Từ ngày 25 tháng Chạp, 3 con giáp nhận nhiều phúc báo, vận trình hanh thông, đón tết no đủ - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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