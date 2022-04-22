Từ ngày 23/4 đến 29/4, Trời Phật phù hộ, 3 con giáp này gặp nhiều phước lành, vận trình hanh thông, may mắn kề cận, tài lộc có đủ, tiền vàng xum xuê

Tâm linh - Tử vi 22/04/2022 10:28

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ sự trợ giúp từ Trời Phật, 3 con giáp này túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, cần mua thêm két sắt để đựng tiền, công danh sự nghiệp vượng phát, gia đạo ông hòa, ấm êm từ ngày 23/4 đến 29/4.

Tuổi Thìn

Từ ngày 23/4 đến 29/4, người tuổi Thìn dần thay đổi tích cực hơn. Bởi cung Nô Bộc vừa có sao Đại Tài chiếu rọi nên tài lộc được phát triển, thoát khỏi vận hạn sa sút trước đây. Nếu biết nắm giữ cơ hội làm ăn, tập trung và liên tục cố gắng thì mới có thể thành công, tài lộc sẽ hanh thông, giàu có ngay trước mắt và cuộc sống sung túc ngập tràn.

Tuy nhiên, con giáp may mắn tuổi Thìn cũng cần lưu ý đề phòng bệnh thấp khớp hay các vấn đề về đường hô hấp. Ngoài ra, ai mắc bệnh về dạ dày, đau bụng do ăn uống thất thường thì cần tập thể thao, chạy bộ nhiều hơn vào buổi sáng để cải thiện sức khỏe.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi ôn hòa, nhã nhặn, luôn biết trước, biết sau, khéo léo trong đối nhân xử thế nên được lòng rất nhiều người, tạo dựng được không ít mối quan hệ tốt đẹp và có lợi.

Thời gian từ ngày 23/4 đến 29/4, khi vận quý nhân hưng phát, vận may liên tiếp kéo đến, người tuổi Mùi sẽ có thể tận dụng các mối nhân duyên tốt lành để giúp công việc, sự nghiệp, thu nhập ngày một thuận lợi, hanh thông.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong giai đoạn từ ngày 23/4 đến 29/4, cuộc sống tuổi Tuất có nhiều thay đổi đáng mong chờ. Sự nghiệp trong giai đoạn đầu năm tuy bấp bênh không định hướng, nhưng sau cùng cũng tìm được lối thoát.

Đặc biệt, tài vận của tuổi Tuất được cải thiện đáng kể, thậm chí có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ. Bên cạnh đó, tuổi Tuất còn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe sẽ thực hiện được, chỉ cần không bỏ quyết tâm thì việc gì cũng thành.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4), Tài Tinh mở rộng hầu bao, 3 con giáp này may mắn hứng lộc trời, công danh sự nghiệp rộng mở, danh lợi hoàn mỹ, tiền của đề huề

Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4), Tài Tinh mở rộng hầu bao, 3 con giáp này may mắn hứng lộc trời, công danh sự nghiệp rộng mở, danh lợi hoàn mỹ, tiền của đề huề

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (23/4 - 24/4), nhờ có sự hậu thuẫn từ Tài Tinh mà 3 con giáp này ăn nên làm ra, "đào" được mỏ vàng, tài chính hanh thông, công danh sự nghiệp rộng mở, tiền của xum xuê, may mắn bát ngát.

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