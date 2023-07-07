Từ ngày 21/5 đến 27/5 âm lịch: Tài lộc cực phát, 3 con giáp phú quý ngất trời, số đỏ như son, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 07/07/2023 18:51

Dự đoán từ ngày 21/5 đến 27/5 âm lịch, 3 con giáp này làm ăn phát tài phát lộc, lương thưởng cao nhất trong số 12 con giáp.

Tuổi Tỵ

Tài vận của người tuổi Tỵ trong vòng vài tháng gần đây không được tốt. Dù đã nỗ lực nhưng họ không gặp may, công việc gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, theo tử vi dự đoán, từ ngày 21/5 đến 27/5 âm lịch, con giáp này có thể rũ bỏ vận xui, tài vận cũng tăng lên thấy rõ. Trong thời điểm này, sự nghiệp của họ thăng hoa thấy rõ. Được cấp trên tin tưởng, giao phó cho nhiệm vụ quan trọng, con giáp này dốc lòng dốc sức vì công việc, từ đó vững bước trên con đường thành công. 

Người làm ăn buôn bán được Thần Tài ban lộc nên buôn may bán đắt, đơn hàng chốt ầm ầm, tiền chảy ào ào về túi. Người cầu xin nhân duyên, con cái cũng được thỏa nguyện, cuộc sống từ đó hạnh phúc viên mãn hơn.

Từ ngày 21/5 đến 27/5 âm lịch: Tài lộc cực phát, 3 con giáp phú quý ngất trời, số đỏ như son, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dự báo từ ngày 21/5 đến 27/5 âm lịch, vận khí của người tuổi Dậu đang lên. Người này sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ mình, nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đó có thể làm một công việc làm thêm, một dự án mới hoặc một công việc thời vụ. 

Vận trình của người tuổi Dậu trong thời gian này tương đối suôn sẻ, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc. Không những thế, người tuổi này còn đón nhận tin vui từ con cái. Người đã có con lớn thì con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Người chưa có con thì sẽ sớm được lên chức cha, mẹ.

Từ ngày 21/5 đến 27/5 âm lịch: Tài lộc cực phát, 3 con giáp phú quý ngất trời, số đỏ như son, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thường rất năng nổ, nhiệt huyết, giàu sức sáng tạo trong công việc. Khi đã xác định mục tiêu gì, họ luôn phấn đấu không ngừng và nỗ lực bền bỉ cho đến khi đạt được mục tiêu. Gần đây, tài vận của người tuổi Ngọ không được tốt, họ gặp nhiều khó khăn, khúc mắc trong công việc, lại bị tiểu nhân ngáng đường.

Tử vi có nói, từ ngày 21/5 đến 27/5 âm lịch, vận xui của người tuổi này dần qua đi, sự nghiệp của họ thăng tiến vượt bậc. Người làm công ăn lương có cơ hội rất lớn để phát triển khả năng ở công việc. Họ được lãnh đạo thăng chức, phân công công việc phù hợp với khả năng. Sự nghiệp hanh thông, xuôi thuận giúp con giáp này có được nguồn thu nhập dồi dào, rủng rẻng, đón xuân đủ đầy, no ấm.

Từ ngày 21/5 đến 27/5 âm lịch: Tài lộc cực phát, 3 con giáp phú quý ngất trời, số đỏ như son, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo. 

 

 

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Dù trước đó có khó khăn, xui xẻo thế nào đi chăng nữa thì Rằm tháng 5 âm lịch trở đi, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài chiếu cố, vận may ùn ùn kéo tới.

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