Từ ngày 11/10/2023 trở đi, 3 con giáp làm đâu thắng đó, giàu có hết phần thiên hạ, công danh thăng tiến, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 11:10

Tử vi dự đoán từ ngày 11/10/2023 trở đi, 3 con giáp làm đâu thắng đó, giàu có hết phần thiên hạ, công danh thăng tiến, cuộc đời êm ấm.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có năng lực mạnh mẽ, đầu óc thông minh hơn người. Đồng thời, người tuổi này có lòng tự trọng rất cao. Họ ham học hỏi, không muốn tụt hậu so với những người khác.

Người tuổi Dần không ngừng đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân mình để làm động lực phấn đấu cho bản thân mình. Họ tiếp tục hoàn thiện bản thân để đứng vững trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi Dần có cơ hội mới trong công việc, sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc. Con giáp tuổi này làm kinh doanh sẽ sớm có được hợp đồng lớn hoặc doanh thu tăng cao đột biến.

Sức khỏe của người tuổi Dần trong thời điểm này cũng được cải thiện đáng kể. Con giáp này nếu làm trồng trọt chăn nuôi sẽ có mùa màng bội thu, nông sản bán được mùa, được giá.

Từ ngày 11/10/2023 trở đi, 3 con giáp làm đâu thắng đó, giàu có hết phần thiên hạ, công danh thăng tiến, cuộc đời êm ấm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Người sinh năm Tỵ thông minh, khôn khéo, giỏi giao tiếp xã hội. Họ là bậc thầy trong giao tiếp, biết xử lý tốt các mối quan hệ trong xã hội. Vì vậy, họ có nhiều bạn bè và các mối quan hệ hữu hảo. Nhờ mạng lưới quan hệ rộng mà con giáp này có nhiều cơ hội kinh doanh, công việc.

Người tuổi Tỵ nhận được sự chỉ dẫn từ quý nhân nên sự nghiệp của họ có nhiều tiến triển. Người tuổi này sẽ nhận được cơ hội đầu tư mới, hứa hẹn sinh lời lớn.

Mọi xui xẻo cũng dần qua đi, khó khăn mấy cũng giải quyết được, con giáp tuổi Tỵ ngày càng vững vàng trong sự nghiệp. Trong tuần này, con giáp có vận đỏ trong kinh doanh, môi giới nên hãy tận dụng thế mạnh trong các mối quan hệ của mình.

Từ ngày 11/10/2023 trở đi, 3 con giáp làm đâu thắng đó, giàu có hết phần thiên hạ, công danh thăng tiến, cuộc đời êm ấm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý ngay thẳng, thật thà. Trong công việc, họ nỗ lực, cầu tiến và sẵn sàng học hỏi, tiếp thu để hoàn thiện bản thân. Người tuổi này giỏi kiếm tiền nhưng cũng biết cách tiết kiệm tiền nên sẽ sớm trở nên giàu có.

Con giáp tuổi Tý có tài lộc tăng tiến, nhiều cơ may phát tài, phát lộc. Biết nắm bắt cơ hội này, họ kiếm tiền về như nước. Mặc dù thời gian gần đây, vận trình sự nghiệp của con giáp này kém may mắn nhưng họ hãy giữ vững tinh thần.

Nếu làm công ăn lương, người tuổi Tý được đồng nghiệp trợ giúp, công việc tiến hành trơn tru hơn. Công việc đạt hiệu quả cao giúp họ được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng có giá trị, nhận khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh. Làm việc chăm chỉ, tận tâm, con giáp này sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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