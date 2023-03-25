Từ nay đến cuối tháng 3, 3 con giáp hưởng trọn tinh hoa, uống cạn lộc trời, vận may gõ cửa, đếm tiền mệt nghỉ

Tâm linh - Tử vi 25/03/2023 11:20

Trong thời gian này, họ không chỉ gặp may mắn trong công việc mà đường tình duyên của họ cũng vô cùng viên mãn.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Thân thường rất vui vẻ, hoạt bát, thích kết bạn và có kỹ năng xã hội cao. Người tuổi này đi đâu cũng có bạn. Khi khó khăn, dễ gặp được quý nhân, có cơ hội chuyển bại thành thắng.

Trong công việc, con giáp tuổi Thân rất có nguyên tắc, cư xử nhã nhặn và có tinh thần hợp tác khi làm việc hội nhóm. Vận tài lộc của người tuổi Thân tăng lên đáng kể. Dự định trong tương lai gần của họ được thực hiện một cách suôn sẻ. Những người làm kinh doanh thì công việc của họ ngày càng thuận lợi, doanh số cao hơn thời gian trước.

Còn với nhân viên văn phòng, công việc của họ sau một thời gian gián đoạn giờ đã trở lại bình thường, tiền tài tăng lên nhanh chóng.

Trong thời gian này, con giáp tuổi Thân có cơ hội đầu tư kinh doanh, phát triển khả năng của bản thân. Con giáp tuổi này không chỉ gặp may mắn trong công việc mà đường tình duyên của họ cũng vô cùng viên mãn. Họ có cơ hội gặp gỡ những người khác giới. Tình cảm của đôi bên tiến triển nhanh chóng và ngày một sâu đậm.

Từ nay đến cuối tháng 3, 3 con giáp hưởng trọn tinh hoa, uống cạn lộc trời, vận may gõ cửa, đếm tiền mệt nghỉ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình thẳng thắn, phóng khoáng, có sao nói vậy. Họ thuộc tuýp người hướng ngoại, thích giao tiếp, thích kết bạn với mọi người. Con giáp này phù hợp với các công việc đòi hỏi sự sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật.

Người cầm tinh con ngựa gặp nhiều điều tốt lành. Đầu tiên là dự án công việc của họ có tiến triển lớn, sự nghiệp gặt hái được nhiều thành tựu. Sau đó là những khoản đầu tư của con giáp này trước đó được đền đáp xứng đáng.

Con giáp tuổi này có thêm vốn để đầu tư vào các hạng mục như kinh doanh, chứng khoán, bất động sản...Đối với những người làm công ăn lương thì con đường sự nghiệp của họ ngày càng rộng mở, thăng hoa với nhiều cột mốc đáng nhớ như thăng lên vị trí lãnh đạo, mở ra công ty riêng, có nguồn thu dồi dào.

Từ nay đến cuối tháng 3, 3 con giáp hưởng trọn tinh hoa, uống cạn lộc trời, vận may gõ cửa, đếm tiền mệt nghỉ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ luôn điềm tĩnh và khôn khéo. Họ khá thực dụng, suy nghĩ thấu đáo, không mù quáng cũng như bốc đồng, đặc biệt là trong công việc. Bề ngoài họ có vẻ lãnh đạm nhưng thực chất lại là người đặc biệt tốt bụng và chân thành. Con giáp này biết đối nhân xử thế nên được quý nhân giúp đỡ.

Vận phúc của người tuổi Tỵ rất vượng. Họ được lãnh đạo coi trọng, thường xuyên giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Không chỉ thế, người tuổi Tỵ được quý nhân đưa đường chỉ lối nên sớm gặt hái được thành công.

Trong thời gian này, họ đừng ngại xông pha, hãy cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ mà bấy lâu nay mình đã ấp ủ. Đây chính là cơ hội tốt để họ cải thiện cuộc sống của mình. Con giáp tuổi Tỵ thăng tiến trong sự nghiệp, đạt kết quả xuất sắc trong công việc, cuộc sống suôn sẻ, khởi sắc từng ngày.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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