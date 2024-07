Từ nay, 1/8/2024 đến 31/8/2024: 3 con giáp thắng đậm liên tục, vàng bạc ngập két, lên đời đổi vận, chuyển mình thành Phượng Hoàng

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, vận khí của người tuổi Sửu trong thời gian trước không quá xấu nhưng cũng không thật sự tốt.

Đầu tháng 8 Dương, con giáp tuổi Sửu chính là con giáp nhận được sự phù hộ của các ngôi sao may mắn, nhờ đó may mắn cũng đến, cuộc sống có thêm nhiều sự kiện vui vẻ, hạnh phúc. Tháng 8 này do tuổi Sửu nhận được Phúc Tinh nâng đỡ nên cuộc sống của người tuổi Sửu từ đây sẽ vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào, vận khí sẽ lên, sự nghiệp ổn định, tài lộc đến nhà, niềm vui tới cửa.

Những người tuổi Sửu nếu còn độc thân thì vận đào hoa nở rộ do sao Hồng Loan chiếu mệnh khiến họ có thể tìm kiếm mở rộng các mối quan hệ và từ đó tìm ra một nửa dành cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.