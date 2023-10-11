Từ giờ đến hết tháng 10, TOP 3 con giáp 'hứng rổ vàng', ra đường gặp được lộc, giàu sang, sung túc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 19:17

Tử vi dự đoán, từ giờ đến hết tháng 10 là thời điểm 3 con giáp này làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn. Bạn sẽ nhận được cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn hái ra tài lộc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được biết đến là con giáp điềm tĩnh, chín chắn. Trong công việc, con giáp này rất cẩn trọng và thường tính toán kỹ càng trước khi quyết định. Trong cuộc sống, người tuổi Mùi thân thiện, hòa đồng, thích làm phúc, thích giúp đỡ mọi người mà không màng báo đáp. Đó cũng là lý do khiến con giáp này đi đâu cũng được người yêu, kẻ mến. Khi gặp khó khăn, người tuổi Mùi có người giúp đỡ. Nhờ tích đức, con giáp này thường gặp được may mắn, phước lành.

Từ giờ đến hết tháng 10, người tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, công việc, sự nghiệp xuôi thuận, làm đâu gặt đấy. Nhờ sự phấn đấu của bản thân cùng một chút may mắn, con giáp này đạt thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng. Cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở. Người tuổi Mùi làm kinh doanh thì doanh số tăng lên ầm ầm, tiền vào như nước. Bạn sẽ nhận được cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn hái ra tài lộc.

Từ giờ đến hết tháng 10, TOP 3 con giáp 'hứng rổ vàng', ra đường gặp được lộc, giàu sang, sung túc khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đặc điểm nổi bật của người tuổi Tuất là sự trung thành và nhiệt tình. Người tuổi này trọng tình, trọng nghĩa, hết lòng với bạn bè, người thân mà không toan tính thiệt hơn. Bạn thích giúp đỡ người khác, sống hòa đồng nên được nhiều người yêu mến. Trong cuộc sống, con giáp này được phúc báo, gặp nhiều may mắn, tài lộc.

Từ giờ đến hết tháng 10, người tuổi Tuất từng bước vượt qua khó khăn, trở ngại trong công việc. Công việc của bạn cũng dần ổn định và khởi sắc trở lại. Con giáp này nhận thêm cơ hội trong công việc. Đó có thể là một dự án mới, một mặt hàng kinh doanh mới hoặc một lời đề nghị hợp tác làm ăn. Nếu biết chớp lấy cơ hội này, người tuổi Tuất sẽ kiếm được bộn tiền cũng như mở rộng mối quan hệ của mình.

Từ giờ đến hết tháng 10, TOP 3 con giáp 'hứng rổ vàng', ra đường gặp được lộc, giàu sang, sung túc khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vừa hiền lành lại tốt bụng và bao dung. Trong cuộc sống, người tuổi này thường nghĩ cho người khác rồi mới nghĩ đến mình. Là người hay tích đức, thích giúp đỡ người khác, người tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn, phúc lộc.

Từ giờ đến hết tháng 10, tinh thần làm việc của người tuổi Hợi rất tốt. Bạn làm việc nhiệt tình, hăng say và thậm chí còn truyền cảm hứng làm việc cho mọi người. Làm việc tốt, đạt hiệu quả cao, nhiều cơ hội công việc cũng đến với người tuổi Hợi. Bạn sẽ nhận được một công việc mới, một dự án mới hoặc chí ít cũng là một nghề tay trái giúp bạn kiếm thêm thu nhập. Nỗ lực hết sức, hết mình, người tuổi Hợi sẽ được trả công xứng đáng. Chuyện tình cảm của người tuổi Hợi rất ngọt ngào, đằm thắm. Điều này tạo nguồn động lực để con giáp này phấn đấu, đạt được những thành công trong công việc.

Từ giờ đến hết tháng 10, TOP 3 con giáp 'hứng rổ vàng', ra đường gặp được lộc, giàu sang, sung túc khó ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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