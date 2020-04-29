Từ giờ đến cuối năm: 3 con giáp hút cạn lộc trời, tiền tài phủ phê, cứ vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 29/04/2020 05:44

Nhờ được Trời Phật thương yêu, thần tài ưu ái nên từ giờ đến cuối năm những con giáp giàu có này sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chỉ việc rung đùi hưởng lộc.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đổi đời chỉ sau một đêm chính là phúc phần trời đã an bài cho những con giáp giàu có nhất năm Canh Tý 2020 này.

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Từ đây tương lai xán lạn, lắm của nhiều tiền sẽ đeo bám con giáp giàu có này mãi không thôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp hiền lành, sống tình cảm và biết cách cảm thông, thấu hiểu. Họ sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không hề suy tính thiệt hơn, cũng không đòi hỏi đáp đền. Chính sự thiện lương, tử tế ấy của Mão khiến họ được bề trên hết lòng ưu ái, ban cho vô số cơ hội để trở thành con giáp giàu sang hơn người.

Sách tử vi có nói, từ đây đến cuối năm 2020 Mão sẽ có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Chẳng những thăng chức tăng lương, kiếm được bộn tiền Mão còn khẳng định được tài năng của mình trước cấp trên. Từ đây tương lai xán lạn, lắm của nhiều tiền sẽ đeo bám Mão mãi không thôi.

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Càng về cuối năm Tỵ càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều can đảm, quyết đoán và dám dấn thân. Ở con giáp này có ý chí vươn lên, sự liều lĩnh và cả tham vọng làm giàu hiếm ai bì kịp. Đây chính là lý do vì sao người khác dễ dàng từ bỏ khi thất bại nhưng Tỵ luôn tự vực mình dứng dậy sau mỗi vấp ngã. Nhờ thế, ngay từ thuở độc thân con giáp bản lĩnh này đã có sự nghiệp đáng tự hào.

Bước vào tháng 5/2020, con giáp may mắn này sẽ biến hung thành cát, gặp dữ hóa lành, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Càng về cuối năm Tỵ càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

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Kiếm tiền dễ dàng, phú quý phát tài, ngày càng hưng thịnh là lá số tử vi trời đã an bài cho Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hiền lành, nhân hậu và dĩ hòa vi quý nên Hợi được nhiều người quý mến, thương yêu. Sự tận tụy, dấn thân và trách nhiệm với công việc giúp họ được cấp trên tin tưởng, trọng dụng và tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp.

Từ đây đến cuối năm, nhờ được cát tinh chiếu mệnh Hợi sẽ có tài vận đỏ rực như son. Kiếm tiền dễ dàng, phú quý phát tài, ngày càng hưng thịnh là lá số tử vi trời đã an bài cho Hợi.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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