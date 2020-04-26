3 con giáp vừa mở mắt đã trở thành đại gia, càng về cuối tháng 5 càng phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 26/04/2020 05:30

Số trời đã định, 3 con giáp may mắn này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, hưởng đủ vinh hoa phú quý, sung sướng như tiên trong tháng 5/2020.

Nhờ có thần tài đeo bám, quý nhân tương trợ nên 3 con giáp may mắn nhất tháng 5/2020 này sẽ đếm tiền sái tay, cứ vơi lại đầy, càng về cuối tháng càng phất lên vùn vụt.

con giap may man 1
Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong tháng 5 tới con giáp may mắn này sẽ giàu sang ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nổi tiếng là con giáp thông minh, tài năng và linh hoạt trong xử lý tình huống nên Tý được rất nhiều người quý mến, đạt được những thành tựu đáng nể chốn thương trường. Đây cũng là lý do vì sao Tý được cấp trên trọng dụng, tăng lương tăng thưởng liên tục.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong tháng 5 tới Tý sẽ may mắn ngút trời. Cứ mở mắt là thấy có tiền sẵn trong túi, càng về cuối tháng càng sung túc an nhàn chính là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp giàu có này.

con giap may man 2
Tương lai tươi sáng với cơ hội thăng chức tăng lương, đếm tiền sái tay đang chờ bạn phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều bản lĩnh, ngoan cường và có chí tiến thủ. Chính vì thế nên càng nỗ lực vươn lên Dần càng lắm của nhiều tiền, tài lộc ập vào nhà ào ào như thác đổ sau mưa. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên tháng 5/2020 của con giáp giàu sang này sẽ ngập trong biển tiền.

Thế nên, nếu hiện tại đang gặp khó khăn trong công việc Dần cũng đừng nản chí. Tương lai tươi sáng với cơ hội thăng chức tăng lương, đếm tiền sái tay đang chờ bạn phía trước.

con giap may man 3
Tài vận dồi dào, tiêu tiền khỏi nghĩ chính là những gì Mùi nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng cực khôn ngoan, tinh tế nên không ai có thể qua mặt, ức hiếp con giáp bản lĩnh này. Dẫu sinh ra trong nghèo khó nhưng chưa bao giờ Mùi tự ti về xuất thân của mình. Họ xem đấy là động lực để mình vươn lên, để đổi đời trong nay mai.

Trời không phụ lòng người, trong tháng 5 tới con giáp may mắn này sẽ được quý nhân chiếu cố, làm gì cũng suôn sẻ thành công. Tài vận dồi dào, tiêu tiền khỏi nghĩ chính là những gì Mùi nắm chắc trong tay.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

Tử vi tháng 5/2020: 3 con giáp có cơ may lội ngược dòng, tài vận dồi dào, song hỷ lâm môn

Tử vi tháng 5/2020: 3 con giáp có cơ may lội ngược dòng, tài vận dồi dào, song hỷ lâm môn

Những ngày tháng khó khăn sắp qua đi, bước sang tháng 5/2020 top con giáp may mắn này sẽ “hồi sinh” ngoạn mục với cơ hội làm giàu, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có con giáp giàu sang Canh Tý 2020

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 23 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két