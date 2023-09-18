Từ 20/9 đến 30/10/2023: 3 con giáp số đỏ nhất bảng, đại cát đại lợi, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 18/09/2023 18:05

Đúng 20/9 - 30/10, 3 con giáp sau sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, công danh sự nghiệp khởi sắc.

Tuổi Tuất 

Tử vi từ 20/9 đến 30/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất cầu toàn, hoàn thành công việc xuất sắc.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Tuất có sự cầu toàn, giúp bạn hoàn thành công việc một cách xuất sắc.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn sự quan tâm chân thành sẽ tạo nên một mối quan hệ ổn định và hạnh phúc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn tiết kiệm và đầu tư đúng hướng sẽ giúp bạn tạo ra sự ổn định và tiến bộ về tài lộc hiện có.

Sức khoẻ: Để duy trì việc ăn uống lành mạnh và thực hiện các bài tập vừa phải.

Từ 20/9 đến 30/10/2023: 3 con giáp số đỏ nhất bảng, đại cát đại lợi, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Từ 20/9 đến 30/10/2023, công việc của tuổi Hợi suôn sẻ. Việc xuất ngoại, xin việc, làm hồ sơ hay bầu cử, khai trương đều thuận buồm xuôi gió. Công sức mà con giáp này bỏ ra được đền đáp xứng đáng, lương thưởng được tăng cao trong thời gian tới.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi cũng được đón may mắn. Người nên đến thì sẽ đến, người muốn đi thì đừng nên níu kéo. Con giáp này nhân ái, biết cách kiềm chế bản thân, không to tiếng với ai dù bản mệnh có đang bức xúc đến thế nào đi nữa.

Từ 20/9 đến 30/10/2023: 3 con giáp số đỏ nhất bảng, đại cát đại lợi, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi quyết đoán trong việc giải quyết mọi việc. Bản mệnh mang tính cách vui vẻ, tươi tắn và luôn can đảm và tự tin. Bên cạnh đó, người tuổi Mùi thường sống thiện lương, luôn hướng tới cái đẹp. Bản mệnh đối xử tốt với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn.

Tháng 9/2023, người tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, công danh sự nghiệp khởi sắc. Bản mệnh nhận được nhiều cơ hội và nguồn lực trong công việc, sự nghiệp. Không chỉ vậy, người tuổi Mùi còn nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ đắc lực từ cấp trên cũng như đồng nghiệp. Từ 20/9 đến 30/10/2023, người tuổi Mùi có nhiều cơ hội để hiện thực hóa lý tưởng và mong muốn.

Thông qua việc học tập và làm việc chăm chỉ, người tuổi Mùi có thể dần dần mở rộng lĩnh vực của mình và đạt được nhiều thành tựu hơn. Bên cạnh đó, thông qua giao tiếp giữa các cá nhân, người tuổi Mùi có thể thiết lập các mối quan hệ cá nhân ngày càng sâu sắc. Điều này thúc đẩy bản mệnh đạt được thành công tại nơi làm việc.

Từ 20/9 đến 30/10/2023: 3 con giáp số đỏ nhất bảng, đại cát đại lợi, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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