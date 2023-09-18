Từ đây đến Tết Trung thu 2023: 3 con giáp phú quý lâm môn, đổi vận bất ngờ, thu nhập tăng theo cấp số nhân

Tử vi nói rằng từ đây đến Tết Trung thu, tuổi Sửu có thêm cơ hội kiếm tiền, thu nhập có dấu hiệu tăng lên. Bản mệnh cần tập trung hết sức lực vào công việc, không ngừng suy nghĩ để cải thiện hiệu quả làm việc, thành quả thu được sẽ cực kỳ vượng phát.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này được cát tinh chủ đào hoa chiếu rọi. Người độc thân có cơ hội tìm được đối tượng ưng ý và tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ.

Bản mệnh có thể thu về khoản thu lớn và được tận hưởng cuộc sống an nhàn, vui vẻ.

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Tuổi Mão

Tử vi từ đây đến Tết Trung thu của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão luôn hoàn thành công việc tốt, không để người khác phàn nàn.

Công việc: Người tuổi Mão trong vận trình công danh bạn luôn cố gắng hoàn thành tốt, không để lời phàn nàn từ cấp trên.

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn đôi lúc cố chấp, không chấp nhận những sự thật lừa dối bản thân.

Tài lộc: Về tài lộc, tài lộc cải thiện đáng kể, hãy trân trọng những gì bản thân làm ra.

Sức khỏe: Rối loạn lo âu cần được kiểm tra ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu được dự đoán sẽ đưa ra nhiều quyết định và hành động có trách nhiệm và hiệu quả trong công việc hoặc kinh doanh - theo tử vi từ đây đến Tết Trung thu. Điều này sẽ mang lại sự tán thành và ngưỡng mộ từ sếp và đồng nghiệp. Bạn có thể có cơ hội để đảm nhận vai trò lãnh đạo hoặc quản lý dự án hoặc nhóm làm việc. Hãy sử dụng cơ hội này để thể hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình.

Mối quan hệ của bản mệnh sẽ được duy trì và bảo vệ trước mọi cám dỗ và thách thức trong cuộc sống. Điều này sẽ mang lại sự tin cậy và tôn trọng từ đối phương. Đừng quên bày tỏ và đáp lại tình cảm của người yêu để tạo sự gắn kết mối quan hệ. Nếu bạn đang độc thân, hãy chú ý và tôn trọng những người có tình cảm với bạn trong ngày này.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.