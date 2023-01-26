Tài lộc của người cầm tinh con gà rất tốt nhưng vì chưa gặp được thời cơ nên thời gian trước đây cuộc sống của con giáp này có phần trắc trở. Với đầu óc thông minh và sự quan sát nhạy bén, quý cô tuổi Dậu có thể thay đổi hoàn toàn tình hình theo ý của mình.

Sau 16h chiều nay (26/1), bản mệnh sẽ vô cùng thuận lợi trong việc làm ăn buôn bán. Dường như con giáp này không vấp phải bất cứ trở ngại nào, mọi thứ cứ thế thăng tiến không ngừng. Đồng thời, tài vận của người tuổi Dậu cũng ngày một vượng phát; vì vậy, bản mệnh có thể tận hưởng một cuộc sống không phải lo lắng nhiều về tiền bạc.

Tuổi Mão vốn chăm chỉ, chịu khó lại có năng lực nên luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Con giáp này chỉ cần quyết tâm thì việc gì cũng có thể hoàn thành. Khó khăn cũng không thể làm họ nản lòng. Dựa vào khả năng và nỗ lực của bản thân, tuổi Mão có thể tìm được nhiều cơ hội phát triển.

Tử vi dự báo rằng sau 16h chiều nay (26/1), tuổi Mão sẽ vượt qua những sóng gió, thử thách và hoàn thành xuất sắc các kế hoạch đã đặt ra. Dù đi đến đâu, bản mệnh cũng được quý nhân phù trợ, sẵn sàng giúp đỡ. Vì là người chăm chỉ lại có năng lực, tuổi Mão có thể tận dụng tốt cơ hội của mình để tạo nên bước đột phá, giúp thu nhập tăng lên trông thấy.

Tử vi dự báo rằng sau 16h chiều nay (26/1), tuổi Mão sẽ vượt qua những sóng gió, hoàn thành xuất sắc các kế hoạch đã đặt ra. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có thu nhập khá sau 16h chiều nay (26/1). Khoản tiền của bạn đến từ nhiều nguồn khác nhau, đôi khi phải vất vả một chút mới kiếm được.

Với người làm ăn kinh doanh, khó khăn được tháo gỡ, bạn nhận thành quả từ công việc cũ đem lại. Ngoài ra, việc buôn bán cũng gặp thời, bạn có con mắt tinh đời nên thường đi trước thời đại, khách hàng đông đúc, một vốn bốn lời.

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự cất nhắc của cấp trên, đôi khi phải vất vả một chút, song công sức được trả giá xứng đáng.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có thu nhập khá sau 16h chiều nay (26/1). Ảnh minh họa: Internet

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